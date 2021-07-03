榴梿鱼汤一碗12元 小贩创意你会尝吗？

鱼汤摊贩创新卖“榴梿鱼片汤”，引发公众热议。

售卖另类鱼汤的是淡滨尼中8路第519A座咖啡店的“旺源鱼汤”摊位，摊贩黄财旺（40岁）从2012年开始经营这个摊位。他受访时透露，开始时并没有加入榴梿，直到前年才开始尝试。

“有顾客反映说孕妇需要进补，有建议说能多吃榴梿。当我研究后，发现榴梿的营养成分很高，除了具有纤维之外，也能中和血糖，于是才决定加入这道食材。”

起初，黄财旺也担心客人可能无法接受，而且如何降低甜度，也是一道难题，经研究后，他目前已经能掌握比例。

他说，加入榴梿后的鱼汤一碗12元，虽然有人可能觉得昂贵，但这是健康投资。

受访顾客林达明（50岁，金融业）指出，他光顾鱼汤已有8年，由于觉得鱼汤清淡，口味适中，不时会来买。他透露，虽然价格略高，但一星期消费一至二次还可以，且配料也有加入胶原蛋白。

日前一名美食博客在社交媒体群组“Hawkers United - Dabao 2020”发布贴文后，也迅速引发热议，不少民众表示愿意尝试，但也有人认为两种食材并没有关联。

其中一位名为玛丽的网友透露，她此前也是抱着尝试心态，孰料却意外好吃，过后她也不时光顾。

另一名网友艾迪则称感觉很怪异，并希望让食材保持原有的做法。

完整报道，请翻阅2021年7月3日的《新明日报》。