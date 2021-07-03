驾名车时速100公里 男子撞死脚踏车叔监26周

马赛地司机在限速50公里的马路上飙车，刹车不及撞上脚车叔，导致对方被连人带车被抛飞，撞上挡风镜后送院不治。法官斥责，司机距离脚车叔120米时，时速已高达100公里，昨天（7月2日）判他坐牢26周，吊牌8年。

这起致命车祸发生在2019年11月21日早上8时许左右，地点是朝往淡滨尼3道到淡滨尼82街之前的路段。

被告是49岁的叶约翰逊（Johnson Yap），死者是64岁的少卡图拉，他事发时正骑着脚车。

根据案情，被告当时在限速50公里的车道上超速行驶，经过3道和83街的交界处后，在两条车道中间行驶，同时，死者正在前方的交通灯骑着脚车过马路，交通灯正闪着“红人”。

被告是直到两辆车的距离后，才看到正在过马路的死者，立刻踩刹车鸣笛，但没法来得及停车，直直撞上死者和脚车。

死者瞬间被抛飞撞上马赛地的挡风镜，被告随即下车查看，死者很快被救护车送院急救。

被告承认在“最后一刻”才看到过了一半马路的死者，车子当时距离对方49.5米。事发过程全被行车记录器拍下。

法官下判时表示，已把死者在“红人”时过马路的疏忽因素考虑在内，不过她指出，被告被拍到在事发前已以平均时速96公里行驶着，几乎是限速的两倍。

距离120米时，被告的时速更是高达至少100公里，即使想要停车，也反应不过来。

反之，若是以时速50公里行驶的话，被告会有更多时间反应，车也需要较少时间停下，不排除能避免车祸的可能性，最后判他坐牢26周，吊销执照八年。

完整报道，请翻阅2021年7月3日的《新明日报》。