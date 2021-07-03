日本确诊摄记曾采访 新加坡乒乓选手心惊胆跳

东京奥运会即将在本月23日开幕，新加坡乒乓球队正在日本如火如荼地进行备战。但在这节骨眼上，采访过他们的日本摄影记者竟然确诊感染冠状病毒。此消息使新加坡选手心惊胆跳，决定之后不再接受媒体采访。

新加坡乒乓球总会在回复这起事件时表示，在日本当地的全体职球员会继续保持社交距离，并遵循严格的防疫措施，以确保团队的安全。

领队郑汉聪今早（本月3日）通过乒总的文告说：“我和我们的其中一名球员于6月29日在岛田市组织的记者会上，接受了日本媒体的采访，后来获悉与我们进行采访的一名日本摄影记者被检测感染冠病。在采访过程中，我们与各个媒体记者都保持至少三米的安全距离，全程也都戴着口罩。其他球员没有与媒体有任何接触，他们与对方都至少保持了10米的距离。”

据《朝日新闻》报道，静冈放送（SBS）一名30多岁男性摄影记者昨天（7月2日）的冠病检测结果为阳性，他本周二（6月29日）曾在岛田市体育馆采访新加坡奥运乒乓球队。

尽管这名摄影记者全程都戴口罩并保持社交距离，采访时间也不长，且至今仍无出现任何症状。但这个情况已让新加坡队感到非常不安，决定之后不再接受任何媒体采访。

这名摄影记者在采访新加坡队前一天，曾与公司的一名导播为节目出外景。这名导播隔天发烧超过摄氏38度，因此两人皆进行了核酸检测（PCR），周五结果出来后双双确诊。

新加坡乒乓球队目前在日本岛田进行合宿训练，他们在酒店和练习场地之间移动时采取严密的防疫泡泡，慎防赛前在日本染疫。郑汉聪补充说，他们接受PCR检测后目前全队阴性，所有人情况良好。

完整报道，请翻阅2021年7月3日的《联合晚报》。