唐振辉：迈向后种族社会 国人应共享生活增进情谊

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉指出，我国沿用了数十年的种族相关政策发挥了良好作用，而政策最终的实际成效，是将不同族群的人融合在一起。

近期发生的种族歧视事件虽引起各界担忧，但也促成了人们从中借鉴和开启对话的契机。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉希望，新加坡人未来谈论种族和宗教课题时能超越过去的互相容忍，迈向互相接受，继续透过在共同空间一起生活增进彼此之间的情谊，朝实现“后种族社会”的志向再迈进一步。

配合本月的青年月，唐振辉昨天与90名青年就如何在后冠病时代发挥“新加坡精神”、多元文化主义等课题展开对话。其中，他花了相当多的篇幅谈论种族相关课题。这场对话会由全国青年理事会主办。

上个月，一名华族男子在街上指责印族青年帕贾实（Dave Parkash）与华族女子恋爱是在“猎捕华族女性”。警方已就这起事件展开调查。

谈及以上事件时，唐振辉建议大家从中吸取教训。他说，帕贾实和他的女友当下极可能被男子激怒，但帕贾实选择以审慎和尊重他人的态度回应男子。

关注种族歧视行为

应以建设性方式表达观点

唐振辉以此为例表示，唤起社会大众对种族歧视不当行为的关注固然非常重要，但他建议大家以具建设性的方式表达观点，不要过度反应或指名道姓侮辱他人。他也认为，这样的事件应该提出来，继续让大家就此展开相关对话。

唐振辉在对话会上进一步指出，新加坡的建国领导人多年来已建立了一套系统，让我国得以从中受惠，确保国家不会面对很多其他多元种族社会可能会面对的困难。

以政府于1989年3月推出的种族比例政策（Ethnic Integration Policy）为例，分别为组屋区和每座组屋设下种族比例顶限，这是为了确保不同种族民众生活在一起。

唐振辉指出，这项政策就是为了避免出现某些区特别偏向某个族群，成为族群的群聚区。

“纵观全球就能发现，如果没有实施这类政策，大家会倾向和自己同族群的人一起生活。”如果让社会这样自然地发展下去，不管是英国、法国、中欧或美国很多地区，就会形成族群聚集区（ghetto）或集中区（enclave），各族群间缺乏交流。

唐振辉说，或许有些人会认为当局是以种族作为考量去制定政策，但政策最终的实际成效，是将不同族群的人融合在一起。“我觉得，我们不只是要谈论种族融合，而是要真正去让不同族群透过生活体验融合在一起，这非常重要。”

他说，这些沿用了数十年的种族相关政策发挥了良好作用，不该摒弃。

唐振辉借此鼓励各族群善用共用空间增进彼此之间的情谊，不要只对自身文化和生活圈感兴趣。如果共同空间减少，大家就更难去接触和接受社会的多元性。他鼓励青年去思考如何更好地让不同族群欣然接受彼此。

他说：“如果我们私下有与自己种族、年龄、性别、性向等不同的朋友，我们应该会因更深入了解而更能接受这个人，最终更接受和包容彼此之间的不同。”

唐振辉希望大家不仅仅是可以在电梯、楼梯间等共同空间融洽相处，而是把握机会共享生活经验，真正庆祝彼此的节庆、了解彼此的文化，以及懂得如何以更谨慎和敏感的方式对待彼此。

“如果能确保我国各族群拥有这样的生活体验，我们就会越来越接近我们想实现的理想与志向，成为真正的‘后种族社会’。”

他说，进入后种族社会，标志着社会上不再有人对某个种族有偏好，也不再存在种族歧视与偏见。