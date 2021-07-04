本地有26活跃感染群 社区病例一周减逾半

我国目前活跃的冠病感染群一共有26个，新增社区病例已从前一周的92起减少至过去一周的37起，同期无关联社区病例也从18起减至两起。

根据卫生部昨晚的文告，我国昨天新增七起确诊病例，其中四起本土病例都与早前确诊病例有关联，而且此前已被隔离。三起输入病例其中一人在抵境时发现染疫，另两人在居家通知或隔离期间确诊。

有两个感染群在过去28天的两轮病毒潜伏期未出现新病例，昨天脱离感染群名单。他们分别与安谷路第308座组屋职总富食客和56岁家庭主妇有关。

亨德申弯第105座组屋感染群以及樟宜综合医院感染群则各增两人，这两个感染群目前分别有20人及18人。

本地目前共有113名住院病患，其中九人属于重症需要输氧，另有两人在加护病房，情况危急。须输氧或住进加护病房的病患中，九人是60岁以上的年长者，两人年龄介于40岁至60岁。

卫生部也透露，过去28天，有23起本土病例需要输氧、住进加护病房或死于冠病并发症。其中20人尚未接种疫苗，三人已接种第一剂或在完成两剂接种的14天内确诊。

另外，早前有四人感染冠病的亨德申弯第103座组屋检测工作已经完成，卫生部昨晚发文告说，受检的510名居民与访客，检测结果都呈阴性。

至于污水样本测出冠病病毒碎片的麟谷峇鲁第55至57座组屋，当局针对居民、访客、与居民曾有互动者，以及商店店主与工作人员的检测行动上个月30日结束，1792名受检者当中，有两人确诊染上冠病。

樟宜感染群最近六确诊

都非医院职员或住院病患

另外，根据樟宜综合医院前天的面簿贴文，最近被列入樟宜综合医院感染群的六起冠病确诊病例都不是医院的职员或住院病患。目前已完成检测的医院职员结果皆呈阴性，属于该感染群的职员维持在七人。

贴文指出，过去几天卫生部公布的属于该感染群的新增病例都来自医院以外，而且确诊前已隔离。“院方正在为职员进行冠病检测，已出炉的结果全部呈阴性，没有其他职员或是住院病患确诊。”

至于卫生部昨晚通报的两起新病例是属于院内或者院外感染，本报向医院查询，至截稿时未能确定。樟宜综合医院是在上个月25日被列为感染群，目前累计18起病例。该感染群上个月29日和30日以及昨天共增八起病例，不过由于卫生部已改变每日新增病例的通告内容，当局未公布这八起病例的详情。

这个感染群的18起病例当中，至少七人是医院职员，包括运送病患的工作人员和医疗助理。

除了这七名职员之外，樟宜综合医院还有一名21岁护士于6­月25日确诊，但她被列入无关联病例，不属于任何感染群。