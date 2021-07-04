新计划借助人工智能 探知老人的快乐与悲伤 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 发布 / 2021年7月4日 5:00 AM 这项试验计划旨在提高一般心理健康检测和制定护理计划的效率，以及时阻止或逆转精神衰退。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 淡马锡基金会与狮子乐龄之友协会合作展开试验计划，以人工智能检测年长者的心理健康和制定护理计划。淡马锡基金会日前发文告说，为期两年的“与情绪相关的脸部分析”（Facial Analysis Correlation of Emotions，简称F.A.C.E）试验计划，将探讨如何利用脸部情绪分析科技，作为视讯看诊的辅助工具，通过脸部表情收集和分析非语言（non-verbal）数据。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淡马锡基金会 狮子乐龄之友协会 心理健康 病毒阻断措施 人工智能 机械学习 脸部表情 冠病疫情 宠物女主人为打架鱼办丧礼 遗照写感伤悼词 24楼组屋惊现鼠踪 咬坏米桶乱翻垃圾