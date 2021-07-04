新计划借助人工智能 探知老人的快乐与悲伤

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来自 / 联合早报

文 /
卓彦薇

发布 / 2021年7月4日 5:00 AM

这项试验计划旨在提高一般心理健康检测和制定护理计划的效率，以及时阻止或逆转精神衰退。（庄耿闻摄）
这项试验计划旨在提高一般心理健康检测和制定护理计划的效率，以及时阻止或逆转精神衰退。（庄耿闻摄）

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淡马锡基金会与狮子乐龄之友协会合作展开试验计划，以人工智能检测年长者的心理健康和制定护理计划。

淡马锡基金会日前发文告说，为期两年的“与情绪相关的脸部分析”（Facial Analysis Correlation of Emotions，简称F.A.C.E）试验计划，将探讨如何利用脸部情绪分析科技，作为视讯看诊的辅助工具，通过脸部表情收集和分析非语言（non-verbal）数据。

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