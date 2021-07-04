新计划借助人工智能 探知老人的快乐与悲伤

淡马锡基金会与狮子乐龄之友协会合作展开试验计划，以人工智能检测年长者的心理健康和制定护理计划。

淡马锡基金会日前发文告说，为期两年的“与情绪相关的脸部分析”（Facial Analysis Correlation of Emotions，简称F.A.C.E）试验计划，将探讨如何利用脸部情绪分析科技，作为视讯看诊的辅助工具，通过脸部表情收集和分析非语言（non-verbal）数据。