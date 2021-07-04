加强对付惯犯以保护民众 政府拟结合两项监禁刑罚 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年7月4日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 政府有意把针对惯犯的两种监禁刑罚结合为一，并推出新的强化监禁制度对付危险惯犯，以更好地保护公众。内政部与律政部周五（2日）发表联合文告，邀请公众针对实施“公众保护监禁”（Detention for Public Protection）和“公众保护增强性监禁”（Enhanced Detention for Public Protection）两项制度的提议进行反馈。公共咨询活动将于本月30日结束。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 内政部 律政部 惯犯 公共咨询 公众保护监禁 Detention for Public Protection 公众保护增强性监禁 Enhanced Detention for Public Protection 宠物女主人为打架鱼办丧礼 遗照写感伤悼词 24楼组屋惊现鼠踪 咬坏米桶乱翻垃圾