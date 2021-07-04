加强对付惯犯以保护民众 政府拟结合两项监禁刑罚

政府有意把针对惯犯的两种监禁刑罚结合为一，并推出新的强化监禁制度对付危险惯犯，以更好地保护公众。

内政部与律政部周五（2日）发表联合文告，邀请公众针对实施“公众保护监禁”（Detention for Public Protection）和“公众保护增强性监禁”（Enhanced Detention for Public Protection）两项制度的提议进行反馈。公共咨询活动将于本月30日结束。