一佣难求 雇主申诉：嚣张女佣呛雇主“随时可换掉你”

雇主申诉，女佣仗着疫情市场大缺人，三不五时威胁要跳槽换雇主，态度嚣张跋扈。请新女佣费用需8000元，雇主骑虎难下。

一名雇主刘女士（36岁，自雇人士）日前拨电《新明日报》24小时热线通报，指家中一名为她工作近两年半的缅甸籍女佣，最近仗着本地市场闹“女佣荒”，频频威胁要求找新雇主。

“她应该知道疫情期间外面很多人要请女佣，可是各国女佣都很难入境我国，本地一‘佣’难求，每当她做得不好我念她几句时，她就会不高兴，说自己可以随时跳槽换雇主。”

她表示，近期她和女佣谈及上工作的疏失时，女佣的态度愈加嚣张，甚至在双方谈话期间，翘起二郎腿，抬起脚放在椅子上，让她倍感不受尊重。

“她最近工作时间在家染头发，也没事前告知我，完全不把我放在眼里。我也曾经和中介谈她的工作态度懒散，请中介帮忙协调，仍无法解决问题。”

她透露，由于自己每天外出工作，因此需聘请女佣照料一对儿女的生活起居，以及打理家务。她也透露，该女佣在去年底约满后续约，如今还剩下1年半的合约，送走女佣不仅花钱，还会造成诸多不便，再加上疫情期间若要请新女佣，费用相较过去高出一倍，让她骑虎难下。

“现在请女佣，雇主需负担一半的隔离费用，机票也很贵，费用至少要8000元。这比以前请个女佣4000元的费用，整整贵了一倍。”

她表示，希望藉由分享自身经历，提醒其他雇主或要在这段非常时期请女佣的公众。她也呼吁女佣中介遇到类似问题时，应劝导女佣体恤雇主，而非怂恿对方换新雇主。

“如果她真的要走，我还是会让她走，但我觉得女佣不应该动不动就吵着要换雇主。若我们不同意给她换雇主，可以直接买机票送她回家乡，她们可能会失去工作。”

完整报道，请翻阅2021年7月4日的《新明日报》。