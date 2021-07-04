30年前坠楼半身不遂 半瘫妇遇骗子8千积蓄剩1元

是命中注定？抑或造化弄人？30年前坠楼大难不死，从此半身不遂坐轮椅；30年后遇人不淑，全副身家被无良骗子骗剩1元15分！

这名苦命妇是61岁的林桂音，多年来靠沿街售卖自己编制的小钱包和地铁卡套子谋生，她好不容易存了8000元棺材本，没想到却被网上结识的一名骗子骗光。

林桂音是在今年2月初，在面簿认识一名自称叫詹姆斯（James）的男子，对方自称是新加坡人，年约50多岁，是一家油槽船公司的经理。詹姆斯通过Whatsapp与林桂音交流，每天对她嘘寒问暖、关心备至，甚至满口甜言蜜语，称她为“亲爱的”。

“他的嘴巴很甜，我一直只把他当成普通朋友，但我向来相信朋友，知道朋友需要帮忙时，我会义不容辞伸出援手。”

根据林桂音的绘述，两人认识不到两星期，对方就称公司户头有问题，希望林桂音借出银行提款卡，方便他进货时付款。2月22日，林桂音按照指示，把提款卡寄到马来西亚给詹姆斯，后者确实把一笔钱存进户头，接着便频密使用该户头进行转账。

从3月1日至3月3日，该户头前后进行超过100次转账交易，数额从7元至6800元不等，可是交易内容不详。

过没多久，银行突然来电表示户头有可疑交易，会被冻结进行调查。户头里当时有1万3000元，其中3000元是林桂音的，剩余的1万则是詹姆斯的。

意识到可能被骗，林桂音在3月21日第一次报警，但詹姆斯过后还是继续打电话过来要求帮忙，林桂音明知对方有问题，但还是抵不过他的要求，私下又帮他购买多张iTunes礼品卡，甚至典当金饰转账2000元给她，前后花了约8000元。“我当掉金饰，所有的积蓄也给了他，如今被他榨剩1元15分，连吃饭钱都没有，但他却一直没还钱。”

对于此次被骗，林桂音感触特别深。“我30年前从高楼坠下不死，逃过一劫，好不容易熬了过来，没想到现在又被人骗光血汗钱。”

完整报道，请翻阅2021年7月4日的《联合晚报》。