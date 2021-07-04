宠物女主人为打架鱼办丧礼 遗照写感伤悼词

心爱的打架鱼去世，心碎的女鱼主找宠物丧礼业者，替它办一场体面的丧礼。女鱼主还在鱼儿Alfie的遗照上写下悼词：“虽然你已不在我的身边，但永远活在我的心中。亲爱的，安息吧！”

越来越多人在宠物逝世后，找宠物丧礼业者替宠物办丧礼，送宠物最后一程。受访的两名业者表示，近年来宠物丧礼的数量平均上升了20%，其中一名业者透露每个月会处理30多宗的丧礼。

“Paws to Heaven”的创办人陈国强（43岁）在这行已有四年多，令他印象最深刻是去年为一条打架鱼办丧礼，“一般我们处理的宠物都是狗狗、猫咪、兔子、仓鼠和鹦鹉等，那是我第一次遇到打架鱼，也是唯一一次，所以印象很深。”

据女鱼主告诉他，这条鱼很有灵性，每当她喂食时，都会跳出水面和她互动。

“Alfie”的丧礼以海洋主题，桌面是用水蓝色的桌布和蓝白相间的网布置的，摆放着几朵鲜花和石子作点缀，还有船舵的模型。最上方则摆着“Alfie”的照片，写着女主人的悼词，一字一句令人伤感。

“Rainbow Paradise”的资深葬仪师陈毅杰（29岁）表示，他曾几次为金龙鱼举办丧礼，起初觉得很惊讶，后来也习以为常。

完整报道，请翻阅2021年7月4日的《联合晚报》。