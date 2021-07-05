参与咨询公众大多支持 黄金地段组屋买家额外津贴须归还

国家发展部长李智陞出席民情联系组关于黄金地段建造组屋的线上对话时说，参与咨询的公众大多数支持为公平起见，在屋主卖屋时采取措施收回额外津贴的做法。另外，人们也大多认同应对这些地段设下更长的最低居住年限。

要让新加坡人负担得起未来在黄金地段的新组屋，政府考虑为买家提供额外津贴，但买家日后将组屋转手时，得归还这笔额外津贴。在一项公众咨询活动中，大多数新加坡人支持这一点。

国家发展部长李智陞昨天上午出席民情联系组（REACH）关于黄金地段建造组屋的线上对话，在为讨论作总结时透露了咨询工作的进展。

我国计划在南部濒水区等黄金地段兴建组屋。国家发展部和建屋发展局自去年起，针对这个课题征询不同群体的意见，至今有超过6500名新加坡人通过对话会、小组讨论、网络问卷和电邮，表达了看法。

李智陞说，新加坡人对这项计划深感兴趣并积极反馈，说明许多人理解在黄金地段兴建公共住屋的用意，即确保这些地区能反映我国社会的开放与多元，并支持这么做。

李智陞曾多次在个人面簿和国会上提及，政府未来出售黄金地段新组屋时，可能在现有的房屋津贴之外，再提供额外津贴，但为公平起见，将在屋主卖屋时采取措施收回额外津贴。至今收到的反馈显示，大多数人支持这个做法。

有关当局也收集了新加坡人对一些常见建议的看法，如为黄金地段组屋规定更长的最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）、划定这类组屋的转售对象，以及强制组屋只能卖回给建屋局等。

结果显示，多数人认同，规定更长的MOP，能鼓励屋主在这类组屋住上更长时间，但一些人也担心这只是延迟人们卖屋得利的问题。

黄金地段组屋给屋主带来的“中奖”效应一直备受关注。李智陞去年11月接受《联合早报》专访时说，如果这类组屋在预购阶段已获得额外津贴，屋价又有很大升值空间，屋主将享有双重甜头。

一些人因此建议，强制黄金地段组屋只能卖回给政府。对此，李智陞昨天指出，这涉及采用什么公式来计算屋价的问题。“是根据我国国内生产总值、经济增长还是卖屋利润？我们如何计算？”

黄金地段组屋屋主有建屋局作为后盾（backstop），即使市场低迷也能脱售单位，对其他组屋屋主而言也未必公平。例如，直落布兰雅组屋区与南部濒水区仅相隔一条马路，那里的屋主却没有这个选择。

李智陞说，其他提出反馈的新加坡人中，许多认为应允许黄金地段组屋像其他地区组屋一样，在公开市场转售，但需要采取措施避免屋价失控飙升。

例如，一些人建议对转售买家设下额外的资格要求，如国籍、收入顶限、是否是首次或二次购屋者等。

公众咨询活动的参与者包括首次购屋者、年轻情侣、大学生、现有组屋屋主、年长者、专家、评论员、研究员、专业人士、社会学家和一般公众。

今年内公布咨询结果

据了解，咨询工作已接近尾声。国家发展部通过民情联系组网站发布的问卷调查，也于上星期三（6月30日）截止，当局正在整理问卷调查结果，预计今年内公布。