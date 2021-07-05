赶上高警戒解封第三阶段完成装修 沈氏坊巴刹与熟食中心 添吊扇换照明后重开

除了熟食中心内增添16台吊扇，巴刹和熟食摊位上方的137台风扇也都换成新的。此外，预计在今年9月，熟食中心内就会再安装两台大风扇，以进一步促进空气流通。

沈氏坊巴刹与熟食中心经过两个月的装修后，昨天重新营业，湿巴刹与熟食中心装上153台新风扇并换上新电灯，显得更加明亮凉爽。

除了熟食中心内增添16台吊扇，巴刹和熟食摊位上方的137台风扇也都换成新的。此外，预计在今年9月，熟食中心内就会再安装两台大风扇，以进一步促进空气流通。

翻新后的巴刹与熟食中心厕所，不仅更换防滑、防污及抗菌的地砖，也换上感应式水龙头，让厕所更卫生干净。

沈氏坊巴刹与熟食中心共有144个摊位，包括66个熟食摊位、55个湿巴刹摊位，以及23个杂货摊位。

熟食中心屋顶安装防鸟刺 让用餐环境更舒适

巴刹与熟食中心联谊会主席翁健初（70岁）受访时说，巴刹与熟食中心七年前经过大翻新，这回的装修工程是完善一些设施。也是熟食中心摊主之一的翁健初说，熟食中心以前有很多鸽子，这次也在屋顶上安装防鸟刺，希望往后能让食客有更舒适的用餐环境。

惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士昨天出席开幕式。他受访时说，完成装修正好碰上能开始堂食的高警戒解封第三阶段，令许多摊贩都觉得十分幸运。

为了帮助年长摊贩数码化，区内的青年义工在高警戒解封第三阶段开始时，向芽笼峇鲁熟食中心的年长摊贩们伸出援手，教他们如何使用送餐服务平台，预计近日也会开始帮助沈氏坊熟食中心的年长摊贩。

文礼佳说：“数码化对年长小贩来说确实不容易，但很多年长摊贩已改变心态……义工们会先向摊贩了解他们的需求，不是每一名摊贩都想使用送餐平台，有些摊主认为目前的生意已经足够了。但是对于那些需要额外帮助的摊贩，我们会竭尽所能满足他们的需求。”

售卖海南鸡饭的杨庆丰（80岁）受访时说：“装修后的熟食中心更明亮，增添风扇也让这里不那么闷热。”

他说，生意自疫情暴发以来下跌了近三成，政府提供的各种补贴如租金以及聘请工人的回扣，多多少少有些帮助，希望生意不久后能够恢复。

针对在疫情期间使用送餐平台，杨庆丰以自己为例，指出年长摊贩在这方面碰上不少困难。

“我之前有尝试询问，由于不知道怎么使用电邮提出申请，最后就不了了之。遇到须做身体检查时，我和太太就会关门不做生意。我们的营业时间不定，恐怕也很难持续使用送餐服务。”

熟食中心装修前，居住在附近的庄永利（60岁，装修业）几乎每天都会到那里用餐。熟食中心关闭两个月后重新开业，他立即前去吃早餐。他说，这两个月都得光顾附近的咖啡店，如今回到熟食中心用餐，发现地方更明亮、更卫生了。