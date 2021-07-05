吴作栋：亚洲须提振区域互信与合作 中国将发挥关键作用

亚洲地区须致力提振区域互信与合作，以争取达到和平与繁荣的亚洲世纪，而中国在这方面将发挥关键作用。

荣誉国务资政吴作栋昨天通过视讯在第九届世界和平论坛的其中一场全体大会上发表主旨演讲时，为提振亚洲区域合作提出三个原则。

他说，亚洲国家应扩大合作领域，出现纷争的领域应减少。亚洲国家应尽可能友好、理性地解决问题，并尽可能相互妥协。

其次，各国应与邻共荣，而不是以邻为壑。“比起为了一块固定大小的蛋糕而大打出手，更好的做法是合作，共同把蛋糕做大并平等分配。”

第三，各国也应以史为鉴，从中学习，而不是受历史束缚。吴作栋说：“如果我们无法放下历史上的创伤和过错，也无法原谅另一方，我们就无法前行。”

这些原则虽然适用于所有国家，但在现实主义政治（realpolitik）世界里，更大和更强的国家，其一举一动都将决定亚洲能否取得和平与繁荣。

吴作栋自1971年起多次出访中国，对中国留下良好印象。他认为中国全神贯注通过经济增长来提升人民的生活素质，而非寻求在亚洲的霸权或挑战美国的全球霸主地位。他强调，中国的发展对亚洲和全世界起到积极作用。

不过，吴作栋指出，也有人担心中国是否会和平崛起。舆论对中国的“战狼外交”的议论，更形成外界对于中国越来越强大和强硬的观感。

“虽然我能理解中国坚定维护自身利益的必要，但中国如何展开外交将影响他人对中国的看法……如果中国不能取得邻国的信心和信任，我们就不能实现真正的区域合作。要做到这点，需要做的不仅仅是调整公共关系的基调、作风和语言。”

由北京清华大学主办的世界和平论坛，今年以“维护与实践多边主义——后疫情时代的国际安全合作”为题。吴作栋受邀在其中一场全体大会上，就“重振区域合作”的讲题发言。

谈到繁荣的亚洲应具备的特质时，吴作栋说，无论在亚洲内外，都必须通过货品、服务和投资的自由流通，实现互联互通。各国短期内应以确保供应链不受影响为首要工作，也应携手为打造全球数码经济，开发开放、一体化的协作框架。

吴作栋鼓励中国加入CPTPP

吴作栋也强调，各国应通过多边贸易协定推进区域经济整合。他鼓励中国加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），并指这将释放中国有意遵守更高标准的自由贸易和经济整合的信号，对亚洲的繁荣将起到积极作用。

繁荣的亚洲也应是“绿色亚洲”。吴作栋说，随着各国尝试从冠病疫情中复苏，亚洲国家应实现清洁和绿色重建，并实现对《巴黎协定》的共同承诺。

最后，亚洲也必须做到创新和包容，各国应携手确保所有人能从经济发展和区域合作中获益。

吴作栋说，本世纪能成为和平与繁荣的亚洲世纪，不过前提是亚洲国家的领导人能把目光投向国家利益以外，意识到区域合作能进一步巩固和平及促进繁荣。

各国领导人也必须就亚洲的愿景，及须共同遵守的核心原则达成共识。各国也得出台新的实质计划，共同合作。