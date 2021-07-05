民情组对话参与者：通过已婚子女优先计划申购黄金地段组屋 或加剧不平等

针对已婚子女优先计划是否适用于购买黄金地段组屋，有者认为，这可能加剧不平等，让父母已住在黄金地段的人士，在购买这类优质组屋时也享有优势。但也有公众指出，一些人需要住靠近父母，取消计划对他们不公平。

民情联系组（REACH）在刚过去的周末举办了两场关于黄金地段组屋的线上对话，共有约120人参加。他们就国家发展部和建屋发展局早前向公众收集到的一些建议，进行小组讨论和分享看法。

其中一项建议是，为公平起见，人们在申购黄金地段新组屋时，不能通过已婚子女优先计划或多代同购优先计划，享有更高的成功申购率。

对此，一名对话参与者说，他的小组不同意取消这些优先计划，因为我国鼓励多代家庭比邻而居。如果就因为父母住在黄金地段，子女得选择较远的组屋，那他们反而是吃亏的一群。

但也有参与者指出，很多人选择住在父母附近不是为了照顾他们，而是利用优先计划购买地点优越的组屋，以此大赚一笔。

出席对话的国家发展部长李智陞，也对这种“代代相传”的优势表达关注。他在为讨论作总结时说：“如果父母有远见或幸运地住在热门地区，他们的子女或孙辈将继承这些单位，并继续享受这些优先计划……这样是否巩固了优势并加剧不平等？这是学者、研究人员、评论员、思想领袖和你们当中许多人提出的非常切实的担忧。”

他也提及，尽管预购组屋的家庭收入顶限是1万4000元，但为黄金地段新组屋设下收入顶限，未必能避免这些地区成为富人区。

这是因为一个人的收入未必能真实反映他所拥有的财富。例如，一些年轻毕业生可能赚得不多，但他们的父母很富裕并愿意资助他们，或是有些退休人士虽然零收入，但多年来已积累了财富。

参与对话的公众也非常关注黄金地段组屋的公平分配。一些人认为，在中央区工作的人应享有优先权，尤其是从事必要服务的员工，另一些人则建议，不要出售黄金地段组屋，而是由政府充当房东，出租给有需求者短期居住。

还有参与者建议，政府应规定住在黄金地段的人士，贡献时间服务社区，就像家长得担任学校义工以提高孩子的入学机会一样。