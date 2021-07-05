学者：我国整体上不存在系统性种族主义 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 魏瑜嶙 摄影 / 白艳琳 剪辑 / 林伟健 摄像 / 林伟健 叶佩蓉 编导 / 卞和 发布 / 2021年7月5日 5:00 AM 不同族群间一起运动，是本地组屋生活常见景观。图为不同种族的年轻人在惹兰勿刹组屋篮球场打球。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 种族课题向来容易触动人们的神经，也容易各说各话，唯有通过沟通对话，在发表自身立场时也聆听对方的想法，各族群间才可能不断增进相互了解。《联合早报》的“种族与我们”系列报道，审视了本地种族关系的过去、现状与未来。今天第二篇，我们与五位学者一起探讨我国的种族政策，以及如何开启建设性对话。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 种族和谐 种族歧视 种族与我们 种族比例政策 CMIO 特选学校 宠物葬礼需求大增 业者：每月办逾30场 香氛护肤他在行