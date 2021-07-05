学者：我国整体上不存在系统性种族主义

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来自 / 联合早报

文 /
蓝云舟 魏瑜嶙

摄影 /
白艳琳

剪辑 /
林伟健

摄像 /
林伟健 叶佩蓉

编导 /
卞和

发布 / 2021年7月5日 5:00 AM

不同族群间一起运动，是本地组屋生活常见景观。图为不同种族的年轻人在惹兰勿刹组屋篮球场打球。（白艳琳摄）
不同族群间一起运动，是本地组屋生活常见景观。图为不同种族的年轻人在惹兰勿刹组屋篮球场打球。（白艳琳摄）

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种族课题向来容易触动人们的神经，也容易各说各话，唯有通过沟通对话，在发表自身立场时也聆听对方的想法，各族群间才可能不断增进相互了解。

《联合早报》的“种族与我们”系列报道，审视了本地种族关系的过去、现状与未来。

今天第二篇，我们与五位学者一起探讨我国的种族政策，以及如何开启建设性对话。

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