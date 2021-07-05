吴业汉从香水研发公司，转换跑道成为护肤和个人护理研究人员。他平时的工作是参与护肤品的研发工作，必须测试所有原料，找出最适合产品的成分。

用过保湿霜和脸部精华液的消费者应该留意过这些护肤品的香气。作为一名护肤和个人护理研究人员，吴业汉的工作就是确保这些产品香味独特之余，还能发挥护肤效果。

吴业汉（41岁）2003年加入一家香水研发公司，主要负责确保香水和香精等成分加入洗发水和洗衣粉后，能够在不影响产品效果的情况下，继续散发醇厚香气。

他在这家公司待了14年后决定踏出舒适圈，在2017年转换工作跑道，加入宝洁公司担任护肤和个人护理研究人员，平时参与日本品牌SK-II护肤品的研发工作。

吴业汉说，这两份工作最大的不同在于，他之前处理的是其他人已经制作好的香水香精，目前的工作较具挑战性，必须一一测试所有原料，找出最适合产品的成分。

“护肤品出炉前，除了香气，还要确保产品不能太稀、吸收效果要好等，要考虑的因素很多，须要与其他部门和供应商合作。相较之下，我之前大部分时间都待在实验室里。”

吴业汉加入保洁后，接触到不少从未使用过的原料，因为缺乏这方面的专业知识，他一度担心无法胜任。不过，他加入劳动力发展局为消费化学品研究人员制定的专业人士转业计划（PCP）后，学到不少专业知识，这也让他对于胜任工作更有信心。

吴业汉有个小小梦想，他希望有朝一日能研发出印有自己姓名的护肤产品。“我每天都会使用洗面乳，希望日后能研发出一款男女都能使用的洗面乳。能够在货架上看到自创产品，想必会很有满足感。”