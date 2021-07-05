25岁接管“甘榜”餐馆 女老板掏万元求存

25岁年轻女老板从父母手中接下“好年海鲜村”，面对疫情，不结业、不辞退员工，每日收入仅百元，自掏腰包万元求存。

面对疫情的挑战，一些老店选择结业，以肉骨茶和煮炒闻名并已营近15年的好年海鲜村（Good Year Seafood Village）至今仍在逆境中求存。

位于旧淡滨尼路的好年海鲜村，保留着甘榜气息，目前由25岁的白明颐接手经营。原本是蛋糕厨师的白明颐受访时说，父母已年长，辛苦多年，因此于4年前接手，本想要帮忙扩大生意，岂料遇到疫情冲击。

“生意跌了80％，最惨时连一个顾客都没有。我们有想方法通过社交媒体推广，也有外卖服务，但我们的顾客多数是年长者，比较不会上网，也不会想叫外卖。”

白明颐指出，中餐厅都是要一家人一起吃才有气氛，如今虽开放堂食，但还是有人数限制。“有了一点人气，但每天也只有100多元的收入。”

她表示，餐馆租金昂贵，店内有26个员工，进口蔬菜也受到影响，如今成本一直在提高。虽然如此，好年海鲜村坚持在夹缝中生存，不辞退任何一名员工，也不会减薪。

“我知道他们每个人都上有老下有小需要养家糊口，这样做对他们很不公平。我们每天自讨腰包万元，勉强维持，能过一天是一天。”

完整报道，请翻阅2021年7月5日的《新明日报》。