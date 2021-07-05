超市女收银员 无罩开工拒配合

超市女收银员被指不戴口罩在超市内乱走，顾客好心提醒她戴上口罩时，她也完全置之不理。

Singapore Uncensored昨日上载了一则网民的贴文，指榜鹅东第658座组屋楼下的好超市（HAO mart）的一名员工没有戴口罩，也不理会顾客的劝告。

据爆料的网民说，他光顾这家超市时发现女收银员没有戴口罩，于是上前去提醒对方要戴好口罩。

多名顾客投诉

怎料，女收银员不仅拒绝戴上口罩，而且还直接离开柜台，不予理会，甚至在超市里走来走去。

网民指出，当时超市内有许多顾客，大家都在投诉女收银员没有戴口罩。

从网民上载的照片可见，女收银员坐在柜台讲电话，口罩则是拉到下巴的位置。

记者走访现场时，居民表示好超市开张约四五年，是居民采买日常生活用品和生鲜蔬果的重要地点，店内的职员和收银员都很友善，从未见过职员不戴口罩。

住在第658C座的刘先生（37岁，银行从业员）说：“我几乎每天都来超市买东西，真的没有看到刻意未戴口罩的超市职员。”

家住第659座的邓女士（50岁）一星期也到超市光顾数次，她说：“我们很熟悉里面的员工，收银员好像就两三人，但我不曾看到有人可以不戴口罩。”

超市道歉 已解雇该职员

超市为此事道歉，在调查后已经解雇了这名收银员。

好超市发言人受询时表示已接通知，经过进一步的调查后，发现女收银员触犯了工作时带好口罩的公司条例，因此立刻将她解雇。

发言人说：“我们想为此事道歉，也已经对事件中的顾客表达歉意。”

曾偷吃超市食物被警告

发言人更指出，女收银员最近也被发现偷吃超市的食物，当时已经接到警告书。“基于上次和这次的事件，我们无法继续让她在公司工作。”

此外，好超市表示将审查现有的措施，并实施更严厉的处罚，并将为员工提供疫情预防措施的进修培训。

完整报道，请翻阅2021年7月5日《联合晚报》。