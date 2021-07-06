政府重新分配各部门预算 拨12亿元为受防疫影响国人企业纾困

财政部长黄循财昨午在国会发表部长声明，宣布这项消息并重申这轮拨款不会动用到国家储备金。政府本财年的整体赤字也预计维持在110亿元。

政府将通过重新分配各部门预算，拨款约12亿元资助一揽子扶助措施，帮助在高警戒解封第二和第三阶段，因防疫措施收紧而受影响的国人、员工和企业。

财政部长黄循财昨午在国会发表部长声明，宣布这项消息并重申这轮拨款不会动用到国家储备金。政府本财年的整体赤字也预计维持在110亿元。

黄循财说，随着国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）今年5月在国会通过，政府可从第四季起为深隧道阴沟系统和南北交通廊道这两个基建项目进行融资。本财年政府财政预算案为这些项目预留的6亿元，因此可拨入上述扶助措施。

他强调，这是一次性的调整，原因是SINGA在本财年开始后才通过。未来的财政预算案将列明政府通过SINGA融资的金额，因此不能再这样重新分配。

扶助措施的另6亿元则来自原本拨作发展支出的资金。一些政府项目因冠病疫情延误，目前未能充分利用相关的发展支出。据了解，这些项目主要是国内地铁工程。

黄循财说，这些项目须在疫情趋稳后赶上工程进度。因此，这笔开支只是延后到未来的财政年，让我国有重新调配财政资源的空间。

他之后将向国会提呈追加拨款法案，为重新分配各政府部门预算提供法律依据，以落实早前宣布的一揽子扶助措施，如调高受防疫措施影响行业通过雇佣补贴计划（JSS）可得的薪金补贴率，以及减免中小企业和非营利机构的租金等。

黄循财重申，尽管我国过去两个月处于高警戒解封第二和第三阶段，但大部分经济领域仍继续运转，有别于去年病毒阻断措施期的情况。

政府在决定这轮拨款额时，因此评估了企业和个人在这段期间的需求，也考虑到今年2月在预算案声明中宣布的一系列扶助措施，如招聘奖励计划、“新心相连”就业与技能配套、消费税补助券和社理会生活补助券等，提供强有力的基础。

这是黄循财首次以财长身份发表部长声明。他也是政府跨部门抗疫工作小组的联合主席之一。

王瑞杰：黄循财扶助配套经深思熟虑

今年5月卸下财长职务的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天在个人面簿说，黄循财发表了经深思熟虑的扶助配套，确保受疫情影响最大者能获得较多援助。

王瑞杰说：“政府采取了负责任且反应迅速的举措，扶持那些受到较严重冲击的人士，同时保护我国的储备金。我希望这些措施能发挥作用，改善情况。”

黄循财昨天总结时也说：“这是一段漫长且艰辛的旅程。我们这场马拉松也跑了有一段时间。我知道许多人都精疲力尽。但我们终于在隧道的尽头看到了一线曙光。”

国会将在本月26日（星期一）就黄循财发表的部长声明展开辩论。