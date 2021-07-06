卫科局：疫苗引发疑似不良反应共6606起 129起属青少年 占接种数量0.06％ 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年7月6日 5:00 AM 本地上月3日开始为年龄介于12岁至18岁的青少年接种疫苗，截至上月30日，卫生科学局一共接获129起与该年龄层相关的不良反应报告。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 截至上月30日，卫生科学局共接获6606起冠病疫苗的疑似不良反应报告，其中129起是12岁至18岁青少年，占青少年接种疫苗数量的0.06％。青少年最常见的不良反应包括出疹、荨麻疹、呼吸短促、晕眩和昏厥，这些不适通常几天内缓解，比率跟国际情况差不多。10万剂中7.4人昏厥 与国外报告数据相似卫生科学局昨天发布第三份疫苗安全监测报告，从去年12月30日开始接种至今年6月30日，当局共接获6606起疑似不良反应报告，占本地施打数量的0.12％。他们中73％年龄低于60岁，女性占约64％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生科学局 疫苗 秘书爱汉服 穿上街吸睛 被指租脚车多收费 店家：是超时归还费