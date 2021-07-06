卫科局：疫苗引发疑似不良反应共6606起 129起属青少年 占接种数量0.06％

订户

来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年7月6日 5:00 AM

本地上月3日开始为年龄介于12岁至18岁的青少年接种疫苗，截至上月30日，卫生科学局一共接获129起与该年龄层相关的不良反应报告。（林泽锐摄）
本地上月3日开始为年龄介于12岁至18岁的青少年接种疫苗，截至上月30日，卫生科学局一共接获129起与该年龄层相关的不良反应报告。（林泽锐摄）

字体大小:

截至上月30日，卫生科学局共接获6606起冠病疫苗的疑似不良反应报告，其中129起是12岁至18岁青少年，占青少年接种疫苗数量的0.06％。

青少年最常见的不良反应包括出疹、荨麻疹、呼吸短促、晕眩和昏厥，这些不适通常几天内缓解，比率跟国际情况差不多。

10万剂中7.4人昏厥 与国外报告数据相似

卫生科学局昨天发布第三份疫苗安全监测报告，从去年12月30日开始接种至今年6月30日，当局共接获6606起疑似不良反应报告，占本地施打数量的0.12％。他们中73％年龄低于60岁，女性占约64％。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容