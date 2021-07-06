卫科局：疫苗引发疑似不良反应共6606起 129起属青少年 占接种数量0.06％

截至上月30日，卫生科学局共接获6606起冠病疫苗的疑似不良反应报告，其中129起是12岁至18岁青少年，占青少年接种疫苗数量的0.06％。

青少年最常见的不良反应包括出疹、荨麻疹、呼吸短促、晕眩和昏厥，这些不适通常几天内缓解，比率跟国际情况差不多。

10万剂中7.4人昏厥 与国外报告数据相似

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卫生科学局昨天发布第三份疫苗安全监测报告，从去年12月30日开始接种至今年6月30日，当局共接获6606起疑似不良反应报告，占本地施打数量的0.12％。他们中73％年龄低于60岁，女性占约64％。