陈思颖透露，她小学时就爱拿母亲的化妆品来研究，尝试化妆，上了中学还会上网观看网红的化妆视频，学习几招。

中学时曾无心向学，陈思颖后来朝“爱美”的天性发挥。为了修读感兴趣的美容课程，她每天得更早起身，从西部的住家花一个多小时到工艺教育东区学院上课。

她去年代表学校在世界技能竞赛（WorldSkills Competition）的新加坡决选中获得铜牌，有机会为我国争光。

陈思颖（19岁）透露，她小学时就爱拿母亲的化妆品来研究，尝试化妆，上了中学还会上网观看网红的化妆视频，学习几招。

工教局的美容与水疗管理课程只在东区学院开办，但她并不介意上课来回的时间，一心要往美容业发展。

陈思颖坦言曾有叛逆的时候，因功课不好，总对学习提不起兴趣，还一度逃课。直到上了中三，她才开始反省，明白自己不能没有目标。后来她通过提前招生活动（简称EAE），被工教院录取。

上了工教院，她鞭策自己努力，不想再让母亲操心，也想向外婆证明工教院学生的前途不是“到此为止”（It's The End）。

陈思颖认为，行行出状元，替人打扮、让人“美美”的美容工作也是一门精专的手艺。“化妆美容能凸显个人的优点，使一个人更靓丽，也更有自信，我觉得挺有意义的。”

凭着优越的成绩，她今年直接升上高级国家工教局证书（Higher Nitec）课程二年级，免修一年级的课程。

前年，她获得机会为总统星光慈善的表演者化妆，获益不浅。“那是很好的学习过程。除了儿童合唱团，我和同学也为几名特需孩童化妆，我之前没有为他们化妆的经验。有一名孩童起初不愿上妆，我们尝试以他喜欢的超级人物哄他，安抚他的情绪，终于顺利完成工作。能参与这项有意义的活动，我觉得很温馨。”