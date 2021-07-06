免费血氧仪 网叫卖30元

淡马锡基金会昨日（7月5日）开始派发免费的脉搏血氧仪，有民众却在领取后，马上就放上网出售，最高价30元。

脉搏血氧仪由淡马锡基金会负责派发，从7月5日至8月5日间，公众可携带投递到信箱内的兑换传单领取血氧仪，以自行检测脉搏和血氧含量。每户家庭限领一个。

公众在这段期间，可到全岛的职总平价超市（但不包括油站内的FairPrice Xpress便利店）、昇崧超市、巨人超市、冷藏公司超市、屈臣氏、仁益药房、佳宁药房领取。

不过，记者收到通报，有人领取了血氧仪后，转头就放上网出售，记者今早浏览电子商务平台Carousell时，发现至少有五个账户，以20元至30元不等的价格售卖血氧仪。

平台上的资料显示，最早的一个账号，于昨日下午4时就在网上出售。

根据观察，这五名卖家都将血氧仪原封不动地拍照后上传，并注明是全新，且都是本地品牌，标价也与普通的商品相近。

《新明日报》昨日报道，血氧仪昨日开放领取，记者走访多处邻里超市，发现前来兑换的民众非常踊跃，在两小时内就有超过百人领取。

但有不少领取的民众就反应，其实还不清楚如何使用血氧仪，特别是年长者，纷纷向药剂师求助，或是问家中的小辈。

完整报道，请翻阅2021年7月6日的《新明日报》。