涉骗超过10亿 庭上揭董事养3中国情妇送百万

34岁公司董事涉及超过10亿元骗案，控方指他有弃保潜逃的风险，要求撤销被告保释金或提高保释金至600万元。法官下令将他的保释金从150万元提高至400万元。庭上揭露被告在本地除了有妻子和四名孩子，还有三名在外国的中国籍情妇和一个私生子，更曾大手笔送上百万元和两台豪华轿车。

被告黄有志（34岁）是Envy Asset Management和Envy Global Trading（EGT）私人有限公司的董事。

他被控31项控状，包括欺骗、严重失信、伪造文件和触犯公司法令等。他被指利用这两家公司欺骗多人投资镍（nickel）相关的贸易和其他投资计划。

案件昨天（7月5日）过堂时，控辩双方针对被告的保释金展开长约两个小时多的舌战。

控方要求法官撤销保释，或者将被告的保释金提高至600万元。被告的代表律师提出反对，要求维持现有的150万元保释金，并指这相信已是我国将电子追踪器被列为保释条件以来最高的保释金。

根据调查官的宣誓书，被告曾转账大笔金额或买车送给三名年龄介于26岁至38岁的中国籍情妇，其中一人还替被告生了一个孩子，被告也给了她至少250万元。

另外，被告曾分别买下价值80万元的宾利豪车和价值68万元的迈凯伦（McLaren）名车送给另外两名情妇，她们也另外获得分别2万元和29万元。原本逗留本地的三名情妇从去年至今年陆续离开新加坡。

控方指，被告和情妇的关系显示他在国外有人脉，加上他把大笔钱转到外国公司和海外户头，若他弃保潜逃仍可在国外过上“好生活”。

律师则指，被告送给情妇的昂贵“礼物”不能证明他有潜逃的可能，且他被捕后就未曾联系她们，并强调被告的妻子和四名孩子都在新加坡。

完整报道，请翻阅2021年7月6日的《联合晚报》。