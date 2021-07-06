被指租脚车多收费 店家：是超时归还费

男房屋中介网上怒斥，指女儿和三名好友去东海岸租脚踏车骑遭乱收费，网友跟着也说有相同经验。消息以讹传讹，脚踏车店于是道出实情，原来四名女孩“超时”42分钟才归还脚踏车，店家才按规定每人收取15元超时费。

这起事件发生上个月（6月）25日，周姓房屋中介6月26日在面簿贴文说，12岁的女儿及三名好友相约到东海岸骑脚踏车，她们到一家脚车店花20元租三小时脚车，因为其中一辆有故障，以致四人迟还脚车40多分钟，结果被要求每人多付15元。

男子说：“收据中写道，迟归还超过半小时按一个小时价格收费，以三小时20元计算，一小时的价格应该是6.6元，她们每人却被收了15元。其中三人没带够钱，当场感到惊恐害怕。”

他说，之前明明听说租一晚的脚车也不过就24元，结果四个未成年女孩租了3个小时43分钟的脚车却被收费35元。

帖文放上网后引起热议，网友对脚踏车店的超时收费感到不解，面对网友的质疑，脚踏车店做出解释。

脚踏车店负责人表示，租用脚踏车的第一个小时收费是15元，第二个小时免费，第三个小时则多加五元。

“价格早在店内写明了，也明确告知了对方。四人归还脚踏车时，四辆脚踏车也是完好无损的，根本没有故障，而对方至今也没联系我们。”

负责人希望通过澄清，让大家从两边了解事情，让风波平息下来。

完整报道，请翻阅2021年7月6日的《联合晚报》。