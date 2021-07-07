【职场无歧视】雇主聘用雇员 应解除性别成见

公平、具包容性和多元化的职场，能为公司保留和吸引人才 。

劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）为你解答疑问

问：在男性主导的行业中，公司是否能在根深蒂固的成见中推动性别多元化？

答：多元化的工作团队能带来更多元化的视角。要让工作团队更具包容性和多元化，管理层和雇员都应该努力消除性别成见。

即使是一向以男性为主导的行业，例如海运业、工程和资讯科技业等等，也应该给予女性公平的机会，让她们开拓成功的新道路。

劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）将职场性别多元化定为良好雇主应符合的指标，鼓励企业在建立职场文化时重视这方面。 雇主都应该给予男女雇员一定的工作灵活性，让他们在工作之外也能兼顾家庭。一个更重视性别多元化和亲家庭的职场，能提高公司的创新力和雇员的忠诚度。

雇主都应对男女雇员一视同仁。（图／海峡时报档案）

问：性别多元化的原理很好，但我该如何在企业里实际进行呢？

答：雇主和雇员齐心合力，就能打造出性别多元化的职场。雇主可以在招聘过程和雇佣的道路上，采取以下措施：

招聘时解除性别成见

雇主应该重新审查现有的人事管理程序，性别不应作为遴选雇员的条件。如果是因工作性质所需，雇主必须清楚列明原因。

雇主也应该避免在面试时，询问和职务无关的课题，例如与性别或家庭相关的问题。他们应该着重于能让他们客观地评估求职者工作能力的问题。

不论性别，雇员应该在就职期间受到公平对待。这包括薪酬、培训和擢升计划等方面，雇主都应对男女雇员一视同仁。

建立更具包容性的企业

企业管理团队必须支持和促进更具包容性的人事管理政策和方针。

这包括灌输下一代领导人主动辨认和解除潜意识的性别���见，同时解除任何性别多元化的障碍。���业管理层也可以采纳劳资政标准，向雇员和求职者传达打造公平职场的决心。

问：我的一名雇员通知我她怀孕了。我担心她无法应付，希望减轻她的工作量。不过，我也担心她会误会我在歧视她。请问我该如何给予怀孕雇员更大的支持？

答：根据劳资政公平雇佣守则，雇主应该基于雇员的工作能力评价他们的表现，并定期和雇员进行有建设性的表现评估，协助雇员提升工作表现。

对于那些有新家庭义务的雇员，TAFEP鼓励雇主多和他们交流，了解他们的需求，做出适当的灵活工作安排，而不是单向地决定工作分配的方式。

在职场里培养坦诚沟通、双向交流的企业文化极为重要。

虽然你的出发点是好的，但是雇主不应该认定怀孕或有看护责任的雇员就无法像以往一样胜任工作。有了雇主的支持，雇员依然能在职场上继续作出积极贡献。

指导

TAFEP协助雇主打造唯才是用、公平雇佣的职场。若雇员受尊重、赏识，他们更能发挥潜能，为公司作出贡献。

若在职场遭到不公平对待，你可向TAFEP求助。请上网tafep.sg/contact-us或拨6838-0969申报。

TAFEP办公时间：星期一到星期五，上午8点30分到下午5点30分，公共假期除外。

请上网了解更多劳资政公平雇佣守则。

【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】

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