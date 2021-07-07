2005年至2020年间 本地PME人数增加远超就业准证持有者

2005年至2020年间，本地专业人士、经理和执行员人数的增长大于就业准证持有者的人数增长。即便在较受青睐的金融和资讯通信领域，本地人获得的就业机会也比外籍人士多。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天（7月6日）在国会发表部长声明时说，截至2020年，本地约有17万7000名就业准证持有者。其中，约一成从事制造与建筑业，其他的都在服务领域，来自资讯通信及专业服务的各占约五分之一，金融领域的则占七分之一。

就业准证持有者从2005年至2020年间增加11万2000人。同一时期，本地专业人士、经理和执行员（PME）人数则增加超过38万人。陈诗龙也说，新增的PME工作大多由新加坡人获得。

金融和资讯通信领域创造了优质工作，占所有领域就业准证持有者新增人数的四成。但即便在这两个领域，本地人获得的就业机会也多于就业准证持有者。比起资讯通信领域就业准证持有者的约2万5000人增长，这个领域为本地PME创造约3万5000个就业机会。

在金融领域，就业准证持有者的人数增加约2万人，为本地PME创造的工作则约为8万5000份。

目前，本地仍有2万2000个PME职缺。陈诗龙说，本地人才仍不足以满足企业需求，企业得引进外籍人士，与本地员工的技能形成互补。

为了在企业获取所需人力和技能及让本地员工获得提升之间取得平衡，政府双管齐下，通过工作证件管控和技能培训，让本地员工能公平、有力地竞争。陈诗龙说，特定国籍人员增多导致社会摩擦，是可以理解的。政府也持续留意和处理，并定期检讨和更新工作证件政策，以平衡社会和经济需求，在引进人才的同时，确保外来者人数处于社会可接受的水平。

我国处于经济发展的关键转折点。若能继续引进企业，我国经济就能在下来的五至10年里继续取得增长。陈诗龙说，与全世界做生意，为新加坡人创造更多机遇，也将带来更多竞争。

“但如果竞争不在这里，它就会在外面，协助其他国家的其他企业打败我们这里的企业，取代我们的员工。”