易华仁：樟宜机场各搭客大厦中客容量较大 T4可能用来接待极高风险地区旅客

樟宜机场按病毒传染风险的分区安排会是暂时性或永久性，易华仁强调，当局将竭尽所能保障航空业员工、广大民众和旅客的安全与健康，但也要确保采取的措施是根据局势，对风险的最佳判断。

交通部和樟宜机场集团正在探讨使用第四搭客大厦接待来自极高风险国家和地区的旅客。