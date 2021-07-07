易华仁：樟宜机场各搭客大厦中客容量较大 T4可能用来接待极高风险地区旅客 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 交通部长易华仁指出，由于樟宜机场第四搭客大厦的客容量比较大，若能使用T4接待来自极高风险地区的乘客，将有助提升我国的能力，去应对来自这些地区的旅客。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 樟宜机场按病毒传染风险的分区安排会是暂时性或永久性，易华仁强调，当局将竭尽所能保障航空业员工、广大民众和旅客的安全与健康，但也要确保采取的措施是根据局势，对风险的最佳判断。交通部和樟宜机场集团正在探讨使用第四搭客大厦接待来自极高风险国家和地区的旅客。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 易华仁 樟宜机场 第四搭客大厦 樟宜机场集团 交通部长 世界卫生组织 新加坡民航局 新美海军关岛举行双边演习 【职场无歧视】雇主聘用雇员 应解除性别成见