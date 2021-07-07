下周五起 公众可到超市和便利店购买自检仪 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 本地三大药房已在上个月16日开始售卖自助检测仪，超市和便利店也将在本月16日开始售卖，方便公众购买。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 除了药房，公众将可从本月16日起，到超级市场和便利店等零售商店购买到可进行抗原快速检测（简称ART）的自助检测仪。卫生部长王乙康前天在国会书面答复东海岸集选区议员陈慧玲的提问时做出上述宣布，并指鼓励公众使用自助检测仪的最好方法是让人们更容易购买到检测仪。公众自6月16日起已可到全国的佳宁药房（Guardian）、仁益药房（Unity）和屈臣氏药房（Watsons）购买到自助检测仪。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 卫生部 餐饮业 东海岸集选区 零售商 新美海军关岛举行双边演习 【职场无歧视】雇主聘用雇员 应解除性别成见