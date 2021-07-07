下周五起 公众可到超市和便利店购买自检仪

除了药房，公众将可从本月16日起，到超级市场和便利店等零售商店购买到可进行抗原快速检测（简称ART）的自助检测仪。

卫生部长王乙康前天在国会书面答复东海岸集选区议员陈慧玲的提问时做出上述宣布，并指鼓励公众使用自助检测仪的最好方法是让人们更容易购买到检测仪。

公众自6月16日起已可到全国的佳宁药房（Guardian）、仁益药房（Unity）和屈臣氏药房（Watsons）购买到自助检测仪。