【解答CECA四大疑问】对移民与外籍员工监管能力 我国不受CECA影响

对于前进党指自由贸易协定与新加坡—印度全面经济合作协定（简称CECA）造成印度专业人士在本地畅行无阻，以致抢走新加坡人的饭碗，曾参与自贸协定谈判的卫生部长王乙康和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，昨天在国会发表部长声明，从四个方面做出驳斥。

我国政府监管移民与外籍员工的能力，并不受新加坡—印度全面经济合作协定（简称CECA）影响。政府保留完整的权利，决定什么人可以进入我国居住、工作和成为永久居民或公民。