【解答CECA四大疑问】对移民与外籍员工监管能力 我国不受CECA影响 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 林慧敏 韩宝镇 陈可扬 胡洁梅 黄贝盈 卢凌之 李庚洧 苏文琪 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 王乙康：新印两国的义务是在一定程度上加快处理短暂入境申请，以及具有透明度。（gov.sg视频截图） 字体大小: 小 中 大 对于前进党指自由贸易协定与新加坡—印度全面经济合作协定（简称CECA）造成印度专业人士在本地畅行无阻，以致抢走新加坡人的饭碗，曾参与自贸协定谈判的卫生部长王乙康和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，昨天在国会发表部长声明，从四个方面做出驳斥。我国政府监管移民与外籍员工的能力，并不受新加坡—印度全面经济合作协定（简称CECA）影响。政府保留完整的权利，决定什么人可以进入我国居住、工作和成为永久居民或公民。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 自贸协定 新美海军关岛举行双边演习 【职场无歧视】雇主聘用雇员 应解除性别成见