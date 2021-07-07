【解答CECA四大疑问】全球科技人才需求增加 导致持本地就业准证印度人员比率提高

来自印度的本地就业准证持有者比率从2005年的13％增加至2020年的26％，但这个比率的提高并不是因为CECA的关系，而是全球科技人才供需情况的体现。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在国会里发表部长声明时做此表示。他说，印度籍就业准证持有者比率上升是数码经济的快速增长推动的，但这也反映了全球科技人才的供需趋势，这种现象并非新加坡独有，是全球性的。