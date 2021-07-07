【解答CECA四大疑问】全球科技人才需求增加 导致持本地就业准证印度人员比率提高 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 陈诗龙医生：前进党把印度人员通过CECA进入本地变成争议的焦点。（gov.sg视频截图） 字体大小: 小 中 大 来自印度的本地就业准证持有者比率从2005年的13％增加至2020年的26％，但这个比率的提高并不是因为CECA的关系，而是全球科技人才供需情况的体现。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在国会里发表部长声明时做此表示。他说，印度籍就业准证持有者比率上升是数码经济的快速增长推动的，但这也反映了全球科技人才的供需趋势，这种现象并非新加坡独有，是全球性的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 中国 印度 陈诗龙医生 就业准证 资讯科技业 新美海军关岛举行双边演习 【职场无歧视】雇主聘用雇员 应解除性别成见