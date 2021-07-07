劳资政公平与良好雇佣联盟过去三年 每年处理约170起因国籍受歧视个案 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 本地企业在聘请外来的专业人士、经理和执行员前，必须先在职业前程配对网站MyCareersFuture.sg刊登招聘广告，确保本地人获公平考量。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 过去三年里，劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）每年处理约170起因国籍受歧视的投诉个案，来自批发与零售业、行政和支持服务，以及其他服务活动领域的投诉占了总投诉量的半数。人力部长陈诗龙昨日在国会发表部长声明时说，政府对具歧视性的招聘行为持零容忍态度，所有雇主必须遵守公平考量框架的要求，不能以与工作本身无关的特征歧视员工。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 人力部 TAFEP 公平考量框架 新美海军关岛举行双边演习 【职场无歧视】雇主聘用雇员 应解除性别成见