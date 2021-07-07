劳资政公平与良好雇佣联盟过去三年 每年处理约170起因国籍受歧视个案

过去三年里，劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）每年处理约170起因国籍受歧视的投诉个案，来自批发与零售业、行政和支持服务，以及其他服务活动领域的投诉占了总投诉量的半数。

人力部长陈诗龙昨日在国会发表部长声明时说，政府对具歧视性的招聘行为持零容忍态度，所有雇主必须遵守公平考量框架的要求，不能以与工作本身无关的特征歧视员工。