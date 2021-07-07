扎吉哈：根据行业情况制定 疫情凸显渐进式薪金模式更能推动薪金增长

冠病疫情凸显根据个别行业量身定制的渐进式薪金模式，比一刀切的最低工资制度更能持续推动低薪员工的薪金增长。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈昨天在国会答复多名议员的口头询问时说，正因为渐进式薪金制是根据行业情况制定，劳资政伙伴能为清洁工争取更高的薪金，并鼓励短期内能适应新模式的其他行业加入行列。

扎吉哈说，换作是最低工资制，这个一刀切的做法未必能促成各方达成共识，更不用说宏大的薪金增长目标。“受到疫情严重影响的旅游业、航空业、酒店业和其他行业是无法同意这个举措。针对性的方法使劳资政三方能够根据不同行业的市场表现，以一定的速度推动渐进式薪金模式。”

从2009年至2019年，位于第20个百分位的低收入员工工资累计实际增长39％，高于月薪处于中位数员工的33％。

扎吉哈说，虽然新加坡的低薪员工获得“强劲的实际工资增长”，但是大多数经济合作与发展组织（OECD）的国家的情况并非如此。

低薪员工工资增长速度比收入中位数员工还快

例如，英国在同一10年期间，处于第20个百分位员工的实际工资没有增长，而日本和美国的员工工资累计实际增长分别仅为3％和6％。这些国家都设定了最低工资。

扎吉哈说：“我们不应把至今所取得的进展视为理所当然，这不是必然会发生的。”

他也说，去年暴发的冠病疫情导致低薪员工的收入有所减少，但政府的各项补助减轻了影响，这些员工的收入最终与2019年疫前领取的收入差不多。

扎吉哈强调，渐进式薪金模式和就业入息补助计划等政策在提升低薪员工收入方面相辅相成。“这让低薪员工能够取得进步，而且增长速度比收入在中位数的员工还快。”