为弱势者烘焙爱与生活

在聘用特需者或释囚的过程中，李慧芳曾遇过特需者能力有限、释囚无故缺勤等挑战，但她始终没有忘记助人为乐的初心。

夫妻档创办中央厨房烘焙各类美味蛋糕，更不忘在发展事业时为特需者和释囚提供就业机会，照亮他们的生活。

李慧芳（40岁）受访时说，她一开始是觉得烘焙很舒压。但看到大家吃她烘的蛋糕吃得那么开心，她开始萌生创业念头，并于2009年与丈夫陈思凯（40岁）一起经营“Bake A Joy”居家烘焙生意。

后来，他们还开设咖啡厅售卖雪糕，并将生意扩大至电商平台。但随着生意越做越大，他们无法同时应付线上和咖啡厅的生意，只好关闭咖啡厅，专攻网络市场。

于是，这对夫妻于2018年创办以中央厨房模式运营的“BAJ Food”，进一步发展线上业务，满足线上订单需求。与此同时，他们选择以社会企业模式经营生意，为弱势群体提供更多就业机会。

社企创立至今，她与特别需求者协会（APSN）、黄丝带计划等组织合作，为APSN旗下学校毕业生和释囚提供实习和就业的机会。

尽管在聘用特需者或释囚的过程中，李慧芳遇过特需者能力有限、释囚无故缺勤等挑战，但她始终没有忘记助人为乐的初心。

她现在聘用的10多名全职员工中，有两名是APSN旗下学校毕业生，两名是释囚。

她说：“这条路不容易走，但很有成就感，感觉是在帮别人。跟特需者的家长交谈时，他们透露，孩子18岁毕业后，除了偶尔回校学习一些技能，就是在家看电视。所以来这里工作等于赋予他们人生更多意义，结交新朋友，也掌握技能。”

李慧芳也希望释囚有稳定工作和收入后，不会再重蹈覆辙，可以自力更生。