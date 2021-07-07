感念宏茂桥太和观照顾 已故商人家属捐百万元 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 已故病患林振亮的儿子林诚义（左起）和林育荣出席在宏茂桥太和观医院举行的100万元支票捐赠仪式。该医院的主席李锦祥和总裁李金煌代表医院向家属传达他们的谢意。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 这是宏茂桥太和观医院20年来收到最大笔来自病患家属的一次性捐款。生前经营建筑维修公司的林振亮曾两度中风，儿子指出他在那里的治疗过程相当愉快，病情进展良好。七旬男子因生前在宏茂桥太和观医院受到无微不至的照顾和治疗，家人在他过世后捐献100万元给该医院。这是宏茂桥太和观医院20年来收到最大笔来自病患家属的一次性捐款。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 宏茂桥太和观医院 捐款 新美海军关岛举行双边演习 【职场无歧视】雇主聘用雇员 应解除性别成见