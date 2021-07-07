感念宏茂桥太和观照顾 已故商人家属捐百万元

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来自 / 联合早报

文 /
刘钰铃

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年7月7日 5:00 AM

已故病患林振亮的儿子林诚义（左起）和林育荣出席在宏茂桥太和观医院举行的100万元支票捐赠仪式。该医院的主席李锦祥和总裁李金煌代表医院向家属传达他们的谢意。（邝启聪摄）
已故病患林振亮的儿子林诚义（左起）和林育荣出席在宏茂桥太和观医院举行的100万元支票捐赠仪式。该医院的主席李锦祥和总裁李金煌代表医院向家属传达他们的谢意。（邝启聪摄）

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这是宏茂桥太和观医院20年来收到最大笔来自病患家属的一次性捐款。生前经营建筑维修公司的林振亮曾两度中风，儿子指出他在那里的治疗过程相当愉快，病情进展良好。

七旬男子因生前在宏茂桥太和观医院受到无微不至的照顾和治疗，家人在他过世后捐献100万元给该医院。这是宏茂桥太和观医院20年来收到最大笔来自病患家属的一次性捐款。

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