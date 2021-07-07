需求增加库存短缺 善粮社呼吁捐助物资

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来自 / 联合早报

文 /
安诗一

摄影 /
​​​​​​​梁麒麟

发布 / 2021年7月7日 5:00 AM

冠病疫情下，善粮社每月向弱势家庭提供的食物袋需求也有所增长。图为义工将不同物资分类打包后送到社区据点及受益人家中。（梁麒麟摄）
冠病疫情下，善粮社每月向弱势家庭提供的食物袋需求也有所增长。图为义工将不同物资分类打包后送到社区据点及受益人家中。（梁麒麟摄）

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派发食物给弱势家庭的慈善组织善粮社宣布粮食库存告急，呼吁社会各界积极捐赠物资。

受过去两个月疫情的影响，申请该组织援助的家庭数量进一步增加。善粮社执行总裁沈美霞表示，相较于去年6月前后善粮社每月提供6000多份食物袋，如今需求量已增至每月8500份。

“不包括家庭服务中心、乐龄服务中心等合作伙伴的新增情况，仅仅是直接向我们善粮社提交的申请，平均每周就有八份。”

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