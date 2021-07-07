需求增加库存短缺 善粮社呼吁捐助物资 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 冠病疫情下，善粮社每月向弱势家庭提供的食物袋需求也有所增长。图为义工将不同物资分类打包后送到社区据点及受益人家中。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 派发食物给弱势家庭的慈善组织善粮社宣布粮食库存告急，呼吁社会各界积极捐赠物资。受过去两个月疫情的影响，申请该组织援助的家庭数量进一步增加。善粮社执行总裁沈美霞表示，相较于去年6月前后善粮社每月提供6000多份食物袋，如今需求量已增至每月8500份。“不包括家庭服务中心、乐龄服务中心等合作伙伴的新增情况，仅仅是直接向我们善粮社提交的申请，平均每周就有八份。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 捐赠 援助 慈善团体 善粮社 新美海军关岛举行双边演习 【职场无歧视】雇主聘用雇员 应解除性别成见