一居民捅天花板“惊动”整座组屋 五邻居报警50次

14楼居民被指敲墙捅天花板，结果声响惊动几乎整栋组屋，群起投诉，至少5邻居报警超过50次。

这起邻居纠纷发生在盛港康埔桦弯第295B座组屋。

13楼居民王先生（60岁，装修工人）日前拨电《新明日报》24小时热线通报，指楼上居民自两年前搬来后，不分昼夜天天敲墙捅天花板，制造噪音，影响多户人家，大家愤而群起向媒体投诉。

“他们几乎每半小时敲几声，有时到凌晨4时都不停，我一岁半的孙女常常睡梦中被惊醒而大哭，全家也没办法睡好，身体、情绪都严重受影响。我们五人报警已超过50次，找了各个政府单位但无法解决。”

12楼居民则透露，一年前开始居家办公，工作时常被14楼单位的噪音影响，不仅无法专注工作，也导致心情不好。

八楼居民王先生（39岁，海事业）则申诉，去年9月举家搬来该处后，便天天听到楼上传来敲击声，他起初以为是九楼邻居造成，交涉后才发现对方也深受其害。

“我们全家搬来后每天都睡不好，今年3月我太太刚怀孕，我担心噪音会影响到她与胎儿，才忍无可忍，一楼一楼往上问，最后发现是14楼居民的问题。”

他透露，不少居民因噪音一事与对方起争执后报警，昨天凌晨（7月6日）甚至两度惊动警方到场协调。

警方受询时证实，于昨日凌晨2时53分，接获一起恶作剧案的通报，涉事各方已被告知其法律追索权。案件无需进一步援助。

14楼居民否认指责 反指其他居民骚扰

14楼居民否认指责，反指其他居民上门骚扰。

《新明日报》记者昨晚在13楼进行访问时，分别于8时50分、8时56分，以及9时07分，三度听见楼上传来敲击声。

当记者询问14楼屋主洪女士（60岁，家庭主妇）时，她否认所有指责，反称遭邻居“围剿”骚扰。

“我们从来没敲过，噪音是15楼制造的，现在他联合其他居民污蔑我们，还成立群组，我觉得他没诚意解决问题，所以才不去调解庭。12楼居民还曾拿铁锤敲坏我的门，13楼居民大声咒骂我，15楼居民也一直骚扰我，向我比中指。”

对此，12楼居民回应，当时因忍无可忍才会带着铁锤上门示范敲击声响，并无伤人意图，并指此案已交由警方调查。

“她的儿子当时还抓着我，要把我拉入屋内，后来楼下邻居出面帮忙。”

完整报道，请翻阅2021年7月7日的《新明日报》。