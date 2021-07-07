代步车凌晨起火 聋哑父发不出声 困火海晕倒门口

在客厅的电动代步车突然冒烟起火，屋内的聋哑父亲发不出声音，只能“咿咿哦哦”，求助无门，过后甚至晕倒在门口附近，10岁的儿子惊见父亲晕倒和看到火势吓得哭着大喊“救命”，惊动多名街坊并联手把火势扑灭，民防人员抵步后破门而入救出父子。

读者吴女士通知《联合晚报》，今天（7月7日）凌晨约12时半在宏茂桥3道第314座组屋发生一起火患，失火单位是10楼的两房式组屋。

记者今早走访时，住在同一层的邻居约洁丝（32岁，家庭主妇）指出，失火单位住着一对父子，父亲是一名聋哑人士，事发时听见他在门口“咿咿哦哦”，邻居起初以为他在和儿子说话。

她说，不久之后就听见他的儿子在屋内大喊“救命”，街坊才发现不对劲，冲去走廊时才看该单位失火，急得她立刻帮忙拨电给民防，她的丈夫则帮忙拿水桶灭火。当时有居民已看到聋哑父亲晕倒在门口附近了。

“我们非常担心那个孩子，有街坊叫孩子躲进厕所里趴下，等待民防人员到来。我丈夫和另外四五个居民则轮流拿水桶在走廊把水泼进去客厅内，期间火势一度变大还发出爆炸声响，但幸好最后都把火势扑灭。”

住在11楼的吴女士则说，她跑去楼下时听到已经抵步的民防人员，正在用工具切割失火单位的铁门，过后她看到一名阿叔被抬了出来。

民防部队受询时表示，民防人员破门进入单位救出两人，其中一人被发现在单位的入口处，另一人则在屋内的厕所里。一人过后被送往陈笃生医院，另一人则被送往竹脚妇幼医院。

一名12楼居民因吸入过多浓烟，也被送往陈笃生医院接受治疗。

初步调查显示，火患和行动辅助工具的电源有关。

完整报道，请翻阅2021年7月7日《联合晚报》