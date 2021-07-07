男子跳轨道捡手机 车长惊见急刹列车 涉擅闯被捕

为手机不要命！为捡起掉下轨道的手机，57岁男子翻越约1.5米高的月台屏门，跳下轨道，所幸男子命不该绝，进站列车的车长远远发现有人闯进轨道，立即紧急刹车，大叔才侥幸捡回一命。

事件发生于昨日（7月6日）晚上10时15分左右，地点在裕廊东地铁站月台。警方和SMRT已经证实了这起事故的发生。

据《联合晚报》了解，一名57岁阿叔在进入地铁车厢时，随身携带的手机不知何故掉落，不偏不倚落入列车和月台之间的缝隙。阿叔见状立刻走出车外，站在月台上，等屏门关闭。

列车开走后不久，大叔突然走到月台边，一个伸手和踢脚的动作，整个人很快就翻越屏门，跟着跳下轨道。

据了解，大叔跳下轨道捡手机时，一列列车刚好放慢车速要进站，所幸在千钧一发之际，驾驶地铁列车的车长远远发现轨道上有人，他当机立断紧急刹车，列车最终得以及时停下。

因为车长的机警反应，大叔侥幸保住一条命，但他事后还是被闻讯赶到的SMRT职员带走，后来因涉及刑事擅闯被警方逮捕。

据记者观察，月台屏门约有1.5米高，沿着月台一字排开，间中没有缝隙，一般人要攀爬翻越有一定的难度。

事发后，经过裕廊东地铁站的东西线和南北线列车服务也被延误。不过网上并未掀起针对列车延误的讨论，因此一般相信延误时间不长。

完整报道，请翻阅2021年7月7日《联合晚报》