麦锡威：因疫苗效能数据不足 接种科兴者未计入全国接种人口

由于缺乏疫苗效能的数据，尤其是针对能否预防德尔塔变种毒株方面，接种科兴疫苗的人数目前不能纳入全国接种人口数据中。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨天在记者会上指出，政府正在追踪于本地接种科兴疫苗的人数和相关细节，但数据目前不列入全国已接种的人数中。

他说：“我们没有试图结合这两个数据，而是通报透过全国接种计划接种的人数，以更好地反映全国接种计划为确保全民接种所做的努力以及所达到的里程碑。到了适当的时机，有了更多数据的时候，我们可能会提供接种科兴疫苗的人数，但我们现在专注于透过流行病特别采用程序获得批准的疫苗。”