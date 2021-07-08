热卖会最后一天与双7促销“撞日” 电商平台销售速度及金额双双高涨 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈歆媁 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 一年一度的新加坡热卖会昨天最后，也是双7电商大促销的日子，为遵守安全距离措施，更多人选择线上购物。递送公司也加派人手，将货品送上门。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 昨天是一年一度新加坡热卖会的最后一天，也是双7电商大促销的日子，各大电商平台销售速度及金额都高涨，榴梿也大卖。始于1994年的新加坡热卖会，在冠病疫情中迎来第27个年头，主办方新加坡零售商协会在商场客流量受限的情况下，与多个品牌合作，推动线上销售。业者：平台最高峰时段五分之一国人在线购物Lazada新加坡总裁张承焕答复《联合早报》询问时指出，在该平台举行的新加坡热卖会表现强劲，参与热卖会的本地商家增加了33%。在最高峰时段，有五分之一的本地人在平台上购物。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Lazada Qoo10 新加坡热卖会 电商平台 用社媒威胁布莱顿前锋 青年判缓刑监视九个月 数码