热卖会最后一天与双7促销“撞日” 电商平台销售速度及金额双双高涨

昨天是一年一度新加坡热卖会的最后一天，也是双7电商大促销的日子，各大电商平台销售速度及金额都高涨，榴梿也大卖。

始于1994年的新加坡热卖会，在冠病疫情中迎来第27个年头，主办方新加坡零售商协会在商场客流量受限的情况下，与多个品牌合作，推动线上销售。

业者：平台最高峰时段

五分之一国人在线购物

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Lazada新加坡总裁张承焕答复《联合早报》询问时指出，在该平台举行的新加坡热卖会表现强劲，参与热卖会的本地商家增加了33%。在最高峰时段，有五分之一的本地人在平台上购物。