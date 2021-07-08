10月展开试验计划 回收箱将装置感应器实时监测溢满情况 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 从今年10月开始，放置在组屋底层，属于宏茂桥—大巴窑公共垃圾收集区的蓝色回收箱将安装感应器，让业者能更及时地清理装满的箱子。环境局将观察感应器是否有效，之后再考虑要不要推广至其他地区。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 住家底层摆放的蓝色回收箱时不时会出现满溢的情况，国家环境局将在今年10月展开试验计划，为宏茂桥和大巴窑一带的回收箱装置感应器，好让业者能更及时地清理箱子。永续发展与环境部长傅海燕前天书面答复武吉巴督区议员穆仁理的国会提问时，透露这项即将推行的试验计划。傅海燕说：“宏茂桥—大巴窑区的公共垃圾收集业者合约会在今年10月更新，到时放置在该组屋区的回收箱会装上感应器，以便业者能实时监测回收箱是否已装满，更及时地清理再循环物品，减少箱子满溢的情况。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蓝色回收箱 国家环境局 感应器 宏茂桥—大巴窑 公共垃圾收集业者 用社媒威胁布莱顿前锋 青年判缓刑监视九个月 数码