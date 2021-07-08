10月展开试验计划 回收箱将装置感应器实时监测溢满情况

住家底层摆放的蓝色回收箱时不时会出现满溢的情况，国家环境局将在今年10月展开试验计划，为宏茂桥和大巴窑一带的回收箱装置感应器，好让业者能更及时地清理箱子。

永续发展与环境部长傅海燕前天书面答复武吉巴督区议员穆仁理的国会提问时，透露这项即将推行的试验计划。

傅海燕说：“宏茂桥—大巴窑区的公共垃圾收集业者合约会在今年10月更新，到时放置在该组屋区的回收箱会装上感应器，以便业者能实时监测回收箱是否已装满，更及时地清理再循环物品，减少箱子满溢的情况。”