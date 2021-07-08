5年前轰动全城 劫渣打银行洋匪监5年打6鞭

五年前轰动全城的荷兰村渣打银行抢劫案终于“落幕”，加拿大籍抢匪昨天（7月7日）被判监五年和打鞭六下。

我国政府早前承诺不会施以鞭刑，顺利把抢匪从英国引渡回狮城受审。

总检察署及内政部昨天发出联合声明，指我国政府正通过必要的程序，以履行对英国政府的承诺。

《联合晚报》之前报道，这起劫案发生在2016年7月7日早上11时05分至11时20分，31岁的大卫·罗奇（David James Roach）凭一张字条劫走荷兰巷渣打银行3万零450元现金。

他随后带着赃款潜逃泰国，但因没申报携带巨款入境而在当地入狱14个月。他刑满出狱后，被遣送回加拿大途中在英国伦敦落网，我国之后提出引渡申请，并答应不会让罗奇接受鞭刑。英国法院之后发表判决，认同我国的引渡申请，罗奇在去年3月引渡回我国面控。

被告昨天承认抢劫及转移赃款出境的罪名后，被判坐牢五年及六下鞭刑。

根据我国法律，抢劫罪名带有至少六下的强制性鞭刑。

但是，根据英国法律，自从英国在1948年废除鞭刑后，英国政府必须确保犯人被引渡后同样不会面对鞭刑。为此，我国政府日前答应过英国政府不会让罗奇接受鞭刑。

我国曾答应不施以鞭刑 正通过必要程序履行承诺

针对鞭刑，总检察署及内政部发联合声明指出，新加坡及英国理念不同，我国不认为体罚不人道或违反国际法律。为了引渡罗奇回来接受法律制裁，新加坡政府向英国政府承诺不让罗奇接受鞭刑，并正通过必要的程序，以履行对英国政府的承诺。

声明也强调，新加坡政府将竭尽所能，在司法框架允许的情况下，把在我国犯罪的罪犯绳之以法。

抢劫视频昨首曝光

昨天庭上首度曝光抢劫视频，被告当时递给女职员的字条除了写着包包内有一把枪，也写有他不要任何两元或五元的小钞。

根据案情，他在2016年6月29日从泰国飞抵新加坡，并在7月5日至6日之间筹备劫案，多次到银行附近踩点，计划如何变装躲避侦查及拟定逃跑路线。

案发当天早上，他换装后闯入银行，将斜肩包放在柜台上，然后把一只手伸进斜肩包内，另一只手从口袋拿出一张字条交给女职员，字条写着：“这是一起劫案，我的包包内有一把枪。我不要任何两元或五元的钞票。”

根据庭上播放的闭路电视画面，女职员与被告隔着柜台，相隔不到数米，而罗奇的一只手多数时候都藏在包包里。

女职员偷偷按下警铃，但为了拖延时间，她故意从抽屉里拿出小钞。被告赶紧强调他不要小钞，要女职员把大钞放在纸袋。

过程中，女职员曾向隔壁同事打眼色求助，但同事没能会意。她只好从抽屉里拿出信封袋给被告，整个犯案过程约两分钟。

确认被告离开后，女职员大喊求助，其他职员追出银行，但被告早已逃之夭夭。他再次换装后，搭德士回到背包旅馆，同一天内搭上前往泰国曼谷的航班。

完整报道，请翻阅2021年7月8日的《联合晚报》