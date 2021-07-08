做完美甲没钱给 “富家女”闹到午夜 老板报警

脚踩金色“恨天高”，手里拎着名牌包，衣着光鲜亮丽的貌美女郎到美甲店做指甲，嘴里说着“钱不是问题”，让店员忙前忙后还先垫付了她的晚餐钱，但还钱时她却称信用卡额度被刷爆，与店家僵持到午夜，闹到警察上门来。

位于幸运商业中心（Lucky Plaza）三楼一家美甲店星期天（4日）迎来一名女客人，这名女子样貌大约20多岁，通过电话预约，预约时间连改两次后在大约7时上门。

美甲店负责人郭明（37岁）说，这名女子上门时，穿着七寸的金色高跟鞋、黑色外套，手里还拿着一个名牌包，大家以为“贵客”上门，没想到服务完毕收钱时却如此困难。

女生与两名女店员相谈甚欢，选择美甲配套时也非常爽快说：“只要做得好，钱不是问题！”

两名女店员忙前忙后，11时终于为她做好了新的指甲，总价268元。期间她还因为肚子饿了，差遣一名女店员去给她买了三明治和饮料，店员还为她垫付了4元7角。

郭明说，店员很少忙到那个时间，他于是在家通过闭路电视查看。他说：“我刚好听见她坚持要用信用卡付款，但我们不接受信用卡，这一点早就说清楚了。我们后来建议她用信用卡提款来付钱，她才说信用卡已经刷爆，没有余额可以用了。”

由于女店员一直收不到钱，郭明担心出事，所以立即赶到店里。

在接下来的一小时里，郭明不断好言相劝，多次建议女郎用其他方式付款，可是女郎都不肯配合，由始至终一副爱理不理的模样。两方僵持到午夜12点，郭明见事情一时之间无法解决，于是只好报警处理。

女郎使五招拖延付钱

要求服务到位，女郎付钱时却一再找借口拖延，使出的“招式”包括：

* 事先已被告知店家不接受信用卡付账，但她还是坚持要刷卡付账；

* 后来建议她拿信用卡到楼下提款机提款，她又说信用卡刷爆，要到下午3时才能付钱；

* 声称没有GrabPay、PayNow、PayLah!等户头，还说自己是来自澳大利亚的华人，因此也没有支付宝；

* 两次打电话叫“朋友”前来代付钱，电话打了却迟迟没人来；

* 在警察和负责人面前声称可以抵押身上的珠宝和手机，换取次日付款的宽限期，负责人答应后，她又改变主意，否认说过这样的话。

有人说：“包包是赝品” 女郎扬言提告

隔壁女店员细看名牌包包后，随口称“包包是赝品”，不巧被女郎听到。女郎至今仍未转账，但称已经联络律师，扬言要告隔壁女店员。

店里闹得沸沸扬扬，隔壁的女店员也来凑热闹，她后来在女郎走出店门打电话时，看了看对方留下店里的名牌包包，随口说包包是假货。“我不知道真货假货，但那个女郎估计是听到了。”

双方交涉到接近凌晨1时还没进展，郭明最后只好让女郎离开，他隔日不断致电女郎，但对方已不接电话，只留下一条信息，称已经联络律师，而且很可能会起诉隔壁“出言不逊”的女店员。

郭明今早向《联合晚报》证实，女郎截至今天中午依旧没还钱。记者也尝试打电话讨说话，但联络不上女郎。