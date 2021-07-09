王乙康：日后重启国际旅游 已接种冠病疫苗者或可率先出国

王乙康说：“若你已接种疫苗，你可以想象有这么一天，可以飞去德国看足球，不须要隔离，回新后也不须要居家通知，只须接受冠病检测。”

当新加坡下来逐步开放边境、允许国际旅游时，已接种冠病疫苗的公众很可能是可率先出国的人。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨晚通过Instagram直播，针对“与冠病共存”的课题答复公众的提问，其中一项最受关注的问题就是新加坡人何时才能出国旅游。

王乙康说，我国目前已对一些较为安全的国家和地区保持开放，当地民众在入境时无须隔离，但本地人到访这些国家时，还是必须隔离。另外也有一些国家对新加坡开放，但当地人在入境我国时，仍须接受隔离。

他说：“只有当双方对彼此开放，国际旅游才能重启，随着本地的疫苗接种率上升，我们有望那么做。若想要旅游，最好是先接种疫苗，当我们开放旅游时，极可能只允许已接种疫苗的民众出国。

“若你已接种疫苗，你可以想象有这么一天，可以飞去德国看足球，不须要隔离，回新后也不须要居家通知，只须接受冠病检测。”

王乙康前天在记者会上说，按照目前的疫苗接种进度，到了本月26日那周，我国估计有50％人口已接种两剂冠病疫苗。到时我国估计将可进一步开放，允许完成疫苗接种的公众参与更多社区和经济活动。

另外，也有公众询问学校课外活动和全国校际比赛等何时能恢复，王乙康指出，目前学生的疫苗接种率已达到九成左右，只要学生都接种疫苗，就有很好的理由恢复这类活动。

“不过，由于小学生还不能接种疫苗，所以小学的课外活动还会有一些限制，直到12岁以下的孩童也能接种疫苗为止。”

王乙康：若须打追加剂 或在明年2月农历新年后

王乙康在答复公众对于日后是否须注射疫苗追加剂的询问时说，已接种疫苗者极有可能须打追加剂，当局还在研究这个问题，若是如此，可能会在明年2月农历新年之后，让民众注射追加剂。

王乙康指出，疫苗的有效性为一至两年，因此已接种疫苗者日后可能须要注射追加剂，这也能更好地对抗下来可能出现的新变种毒株。

我国是在去年12月展开冠病疫苗接种计划，为民众注射辉瑞疫苗。今年3月起，也为民众接种莫德纳疫苗。

“明年2月农历新年期间就已经是疫苗接种计划展开约一年的时间，那可能是民众开始注射追加剂的时候。我们目前的疫苗供应足以让所有人接种，若要注射追加剂，可能需要订购更多疫苗。”

王乙康也说，当局不排除让民众在注射追加剂时，使用不同种类的疫苗。目前，我国和其他国家都在研究混合疫苗的效应，他说，混合疫苗的做法相信是可行的。