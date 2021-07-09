污水有助找出病毒传播链 监测点明年倍增至逾400个

居民日常生活产生的污水，能助当局及时找出冠病病毒隐形传播链。本地目前已有200多处地点设有污水自动采样设备，实验室每周能处理2500份样本。国家环境局计划到明年，把污水监测计划涵盖地点增加到400个以上。

污水监测最早于去年4月应用在出现大规模病毒传播的客工宿舍，后来作为客工轮流定期冠病检测的辅助，以在出现病例时尽早介入与隔离病患。

这项非侵入性的监测技术去年7月首次在淡滨尼组屋使用，之后也在后港、义顺和红山景一带出现感染群时派上用场。光是上个月，就有15个病例通过这项方法及早查出。

除了客工宿舍和组屋，污水监测也应用在学生宿舍及福利与疗养院等人员密集的居住场所。

例如在今年3月，当局在新加坡国立大学宿舍采集到的污水样本中含有少量冠病病毒核糖核酸（ribonucleic acid，简称RNA），随后安排宿舍住户进行冠病检测。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康和贸工部长颜金勇前天到庙弯组屋了解污水监测设备部署情况。

王乙康：污水监测是很好预警系统

王乙康昨晚在面簿发文指出，污水监测计划是一个“很好的预警系统”。“冠病病患的粪便含有病毒碎片，通过收集周边组屋居民的废水样本，环境局能检测出病毒碎片。通过每天抽样和检测，可以找出病毒是否正传播给更多人。”

环境局在文告中解释，当局会在某地出现感染群时，派人在地设置自动采样设备，进行一段时间的监测，直到污水样本呈阴性为止。

至于地点的设定则取决于几大因素，包括当地污水管道是否适合取样、取样人群的病毒脱落在污水中的可能性，以及追踪和确定新感染者的能力。

对于更大范围的社区监测，环境局还会在本地不同的区域节点进行主动检测，做法类似监控供水回收厂是否出现水质异常，以了解社区感染程度。

环境局说：“污水中没有测出病毒碎片，也为这些地点没有出现感染提供额外保证，并使我们能以更有针对性和更有效的方式分配监测资源。”

当监测员接到指令后，会在监测地点找出适合取样的污水管道，一个已设定程序的自动采样器会按需抽取定量污水，并存在防风雨的铁箱内。

监测员会以人工方式将污水装进专用瓶中，并将样本转移到高度封闭的实验室，由科研人员提取样本的病毒核酸，检测是否出现病毒碎片，并将检测结果交给政府部门，决定相应对策。

环境局污水监测计划的合作伙伴包括内政科技局、公用事业局、新加坡环境生物工程中心、南洋理工大学以及国大。