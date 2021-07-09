美太平洋舰队司令 参观樟宜海军基地

美国太平洋舰队司令帕帕罗上将（Samuel J. Paparo，右）本月7日到新加坡进行两天的介绍访问，会见了国防部长黄永宏医生和三军总长王赐吉中将。他昨天下午到樟宜海军基地参观，由第九纵队司令蔡棋泰上校（左）为他讲解。

帕帕罗是在今年5月接任太平洋舰队司令。国防部发文告说，帕帕罗此行凸显了新加坡海军和美国海军牢固的合作关系，而这建立在新美两国绝佳的防务关系之上。两国海军定期举行双边和多边演习、人员交流，也参加彼此举办的课程。国防部说，到访人员都接受了相关的健康检查，也遵守安全防疫措施。