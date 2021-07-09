美太平洋舰队司令 参观樟宜海军基地 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年7月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国太平洋舰队司令帕帕罗上将（Samuel J. Paparo，右）本月7日到新加坡进行两天的介绍访问，会见了国防部长黄永宏医生和三军总长王赐吉中将。他昨天下午到樟宜海军基地参观，由第九纵队司令蔡棋泰上校（左）为他讲解。帕帕罗是在今年5月接任太平洋舰队司令。国防部发文告说，帕帕罗此行凸显了新加坡海军和美国海军牢固的合作关系，而这建立在新美两国绝佳的防务关系之上。两国海军定期举行双边和多边演习、人员交流，也参加彼此举办的课程。国防部说，到访人员都接受了相关的健康检查，也遵守安全防疫措施。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国太平洋舰队司令 帕帕罗上将 介绍访问 Samuel J. Paparo 新美关系 数码 新中签署谅解备忘录 推动航空交通管理现代化