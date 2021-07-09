榴梿大丰收业者全面出击 价格战从街市热闹打到网上

随着马来西亚榴梿旺季到来，榴梿价格不断下降。受访业者透露，促销期间猫山王只卖一公斤10元，反应非常热烈。另外，许多业者考虑到现在仍处疫情期间，因此提供网购让消费者有多一个选择。

7月榴梿飘香，马来西亚两大榴梿出产州供应量足，本地正式进入榴梿旺季，近两周的榴梿价格为过去两年最低。除了进行促销吸引人潮，业者也纷纷抢占网络市场，有团购平台在下周举办“网上榴梿节”，也有业者做网络直播卖榴梿并送货上门，让顾客不须要在冠病风险中排队买榴梿。