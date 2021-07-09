榴梿大丰收业者全面出击 价格战从街市热闹打到网上 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨量而 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年7月9日 5:00 AM 鼎峰榴梿老板蔡明佑推出特价猫山王，同时也在网购平台和直播中售卖榴梿，满足不同顾客的需求。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 随着马来西亚榴梿旺季到来，榴梿价格不断下降。受访业者透露，促销期间猫山王只卖一公斤10元，反应非常热烈。另外，许多业者考虑到现在仍处疫情期间，因此提供网购让消费者有多一个选择。7月榴梿飘香，马来西亚两大榴梿出产州供应量足，本地正式进入榴梿旺季，近两周的榴梿价格为过去两年最低。除了进行促销吸引人潮，业者也纷纷抢占网络市场，有团购平台在下周举办“网上榴梿节”，也有业者做网络直播卖榴梿并送货上门，让顾客不须要在冠病风险中排队买榴梿。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 榴梿 旺季 新中签署谅解备忘录 推动航空交通管理现代化 哇·呜·哈·怒 从面簿互动看种族课题热度