居民申诉：路旁下水道工程飘出臭味 恶臭熏屋 连日不散 订户 来自 / 联合晚报 文 / 涂健强 摄影 / 林泽锐 白艳琳 发布 / 2021年7月9日 2:40 PM 负责工程的项目经理说，工人会通过阴沟竖井到地下工作，但近日接到不少居民投诉后，已经暂时停工。右图为一对退休夫妇的卧室窗户面向工地，一旦臭气飘来，两人都躲无可躲。（ 林泽锐、白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 路旁的下水道工程每日飘来“夜来香”的臭味，万国弯三栋组屋的居民申诉被臭味熏了一个多星期，往往一阵风吹来，臭味入屋内久久不散，令人作呕，令当地居民苦不堪言。近日经过万国埔（Buangkok Green）和万国连路（Buangkok Link）路口的行人，都是边走边皱眉头，有些戴着口罩后还用手掩鼻，只因马路中的一个下水道工程，时不时飘出异味。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 臭味 下水道 公用事业局 文达街命案后续 男子称他还车贷才是真车主 要索回去世商人名下轿车 大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元