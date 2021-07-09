居民申诉：路旁下水道工程飘出臭味 恶臭熏屋 连日不散

路旁的下水道工程每日飘来“夜来香”的臭味，万国弯三栋组屋的居民申诉被臭味熏了一个多星期，往往一阵风吹来，臭味入屋内久久不散，令人作呕，令当地居民苦不堪言。

近日经过万国埔（Buangkok Green）和万国连路（Buangkok Link）路口的行人，都是边走边皱眉头，有些戴着口罩后还用手掩鼻，只因马路中的一个下水道工程，时不时飘出异味。