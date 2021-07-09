上千划蝽虫入侵组屋 客厅地板满地爬

上千只划蝽虫入侵组屋，客厅地板满地都是，居民把影片分享到网络引起热议，虫子最后还被送到博物馆进行研究。

网友Joy在义顺81街住家的客厅地板，从6月1日开始就出现很多她不认识的虫子，她把影片上传到网络，询问网民是否知道虫子的由来。

视频显示，虫子散布在客厅的地板，Joy用扫把一扫，就能看到上千只虫子被扫成一团，不停翻动，她最后用杀虫剂把成群的虫子杀死。有一回，Joy看着虫子在地板上挣扎，一时好奇便把虫子放到水中观察，发现这些虫子竟然会游泳。

虫子的视频迅速地引起网民的注意，纷纷留言猜测虫子的品种。Joy过后更透过热衷研究虫子的网友，将虫子的样本送到李光前自然历史博物馆的研究人员符懋昇手上，让他进行研究。

符懋昇接受《慈母舰》访问时透露，这些虫子是划蝽虫（Pygmy water boatman，学名为Micronecta haliploides），一般分布于有水生植物生长且水流缓慢的溪水。这类虫子在新加坡很常见，由于体型只有五毫米或更小，常常被人们忽视。“划蝽虫是无害的，它们不会螫人或咬人，也不会携带病菌。”

Joy受访时说，这是一个很有趣的体验，“这些虫子本来只能在我家的垃圾桶结束一生，但最后却可以在历史上留下它们的足迹，存入博物馆的档案中。”

完整报道，请翻阅2021年7月9日《联合晚报》。