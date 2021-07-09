邻居走廊堆满杂物 妇女诉：孙子跌盆砸脸

指邻居在走廊堆满杂物和盆栽，孙子经过跌倒，结果遭花盆砸脸，女商人气极找邻居理论，惊动警方到场。

住在实龙岗中心第202座组屋的邓继萍（48岁，美甲批发商）告诉《新明日报》。记者，上周六（3日）中午与儿子带着2岁孙子出门时，孙子一时不慎跌倒，结果撞到铁架上的花盆，左脸颊被砸，痛到嚎啕大哭，脸还出现黑青与红肿。