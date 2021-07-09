邻居走廊堆满杂物 妇女诉：孙子跌盆砸脸 订户 来自 / 新明日报 文 / 刘丽敏 发布 / 2021年7月9日 2:43 PM 男邻居之前在走廊摆放大型柜子、晾衣铁架、婴儿车等，小图为2岁童被盆栽砸到左脸颊，出现黑青与红肿。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 指邻居在走廊堆满杂物和盆栽，孙子经过跌倒，结果遭花盆砸脸，女商人气极找邻居理论，惊动警方到场。住在实龙岗中心第202座组屋的邓继萍（48岁，美甲批发商）告诉《新明日报》。记者，上周六（3日）中午与儿子带着2岁孙子出门时，孙子一时不慎跌倒，结果撞到铁架上的花盆，左脸颊被砸，痛到嚎啕大哭，脸还出现黑青与红肿。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 邻里纠纷 盆栽砸脸 实龙岗中心第202座组屋 走廊盆栽 文达街命案后续 男子称他还车贷才是真车主 要索回去世商人名下轿车 大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元