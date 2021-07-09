邻居走廊堆满杂物 妇女诉：孙子跌盆砸脸

订户

来自 / 新明日报

文 /
刘丽敏

发布 / 2021年7月9日 2:43 PM

男邻居之前在走廊摆放大型柜子、晾衣铁架、婴儿车等，小图为2岁童被盆栽砸到左脸颊，出现黑青与红肿。（受访者提供）
男邻居之前在走廊摆放大型柜子、晾衣铁架、婴儿车等，小图为2岁童被盆栽砸到左脸颊，出现黑青与红肿。（受访者提供）

字体大小:

指邻居在走廊堆满杂物和盆栽，孙子经过跌倒，结果遭花盆砸脸，女商人气极找邻居理论，惊动警方到场。

住在实龙岗中心第202座组屋的邓继萍（48岁，美甲批发商）告诉《新明日报》。记者，上周六（3日）中午与儿子带着2岁孙子出门时，孙子一时不慎跌倒，结果撞到铁架上的花盆，左脸颊被砸，痛到嚎啕大哭，脸还出现黑青与红肿。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容